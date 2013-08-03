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РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 03 августа 2013
Динамо
03.08.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
71'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ахмат
Замена
Г. Флореску
️️️️
А. Воронин
89'
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Касаев
83'
76'
Замена
З. Садаев
️️️️
Ф. Пирис
Желтая карточка
Н. Чичерин
74'
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
Пас отдал
А. Воронин
71'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
В. Дядюн
64'
62'
Желтая карточка
Аилтон
62'
Замена
Маурисио
️️️️
Кану
37'
Желтая карточка
И. Лебеденко
24'
Замена
М. Макушевски
️️️️
М. Рыбус
Желтая карточка
А. Юсупов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
10
Балаж Джуджак
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
ОП
10
Кану
ПП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-4-1-1
21
Березовский
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
4
Чичерин
11
Касаев
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
0
Воронин
17
Дядюн
3-4-1-2
1
Городов
31
Рыбус
5
Феррейра
40
Ояла
11
Темников
22
Пирис
19
Иванов
24
Коморовски
10
Кану
10
Лебеденко
9
Аилтон
0
Воронин
5
Флореску
5
Флореску
0
Воронин
17
Дядюн
90
Смолов
90
Смолов
17
Дядюн
11
Касаев
31
Соломатин
31
Соломатин
11
Касаев
10
Кану
8
Маурисио
8
Маурисио
10
Кану
31
Рыбус
17
Макушевски
17
Макушевски
31
Рыбус
22
Пирис
9
Садаев
9
Садаев
22
Пирис
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
39
Евгений Фролов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Динамо - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:10 (прямая)
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