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РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 21 сентября 2013
Динамо
21.09.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
58'
К. Нобоа
51'
Д. Н'Дойе
74'
А. Самедов (П)
90+3'
С. Ткачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
С. Ткачев
Пас отдал
Д. Н'Дойе
90'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Самедов
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Воронин
89'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
И. Денисов
81'
Желтая карточка
И. Денисов
80'
77'
Желтая карточка
В. Чорлука
Замена
К. Самба
️️️️
А. Ионов
76'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Самедов
Красная карточка
Ф. Дуглас
73'
70'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
Л. Диарра
ГОЛ! 1:1!
К. Нобоа
Пас отдал
А. Кокорин
58'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Я. Дюрица
46'
Замена
Майкон
️️️️
В. Обинна
Желтая карточка
Б. Джуджак
45'
45'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
Л. Уилкшир
26'
Желтая карточка
М. Ломич
22'
20'
Желтая карточка
В. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Габулов
32
Ломич
6
Дуглас
13
Гранат
26
Уилкшир
27
Денисов
16
Нобоа
10
Джуджак
11
Ионов
0
Воронин
9
Кокорин
4-2-3-1
31
Абаев
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
19
Диарра
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Обинна
14
Н'Дойе
11
Ионов
4
Самба
4
Самба
11
Ионов
0
Воронин
22
Кураньи
22
Кураньи
0
Воронин
27
Денисов
90
Смолов
90
Смолов
27
Денисов
19
Диарра
28
Тигорев
28
Тигорев
19
Диарра
19
Самедов
11
Ткачев
11
Ткачев
19
Самедов
11
Обинна
11
Майкон
11
Майкон
11
Обинна
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
1
Антон Шунин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо - Локомотив
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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