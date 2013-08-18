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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 18 августа 2013
Краснодар
18.08.2013, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
9'
Вандерсон
83'
А. Панюков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Динамо
89'
Желтая карточка
В. Гранат
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Панюков
Пас отдал
М. Ломич
80'
Замена
А. Панюков
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Р. Нахушев
️️️️
Н. Тубич
80'
72'
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Юсупов
Замена
Е. Шипицин
️️️️
М. Абреу
68'
66'
Замена
А. Воронин
️️️️
А. Касаев
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Калешин
27'
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
М. Перейра
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
26
Марсио Абреу
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-5-1
1
Фильцов
17
Калешин
4
Тубич
14
Мартынович
33
Анджелкович
22
Жоаозиньо
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
26
Абреу
14
Вандерсон
4-1-4-1
21
Березовский
4
Чичерин
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
27
Денисов
10
Джуджак
16
Нобоа
4
Юсупов
11
Касаев
90
Смолов
4
Тубич
55
Нахушев
55
Нахушев
4
Тубич
17
Калешин
13
Марков
13
Марков
17
Калешин
26
Абреу
25
Шипицин
25
Шипицин
26
Абреу
4
Юсупов
17
Дядюн
17
Дядюн
4
Юсупов
11
Касаев
0
Воронин
0
Воронин
11
Касаев
90
Смолов
11
Панюков
11
Панюков
90
Смолов
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Антон Шунин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Краснодар - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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