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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 27 апреля 2014
Ахмат
27.04.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
53'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
Замена
Ж. Бокила
️️️️
М. Рыбус
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Пирис
84'
Замена
И. Айссати
️️️️
И. Лебеденко
83'
78'
Замена
А. Воронин
️️️️
Л. Уилкшир
Замена
Кану
️️️️
Маурисио
70'
63'
Желтая карточка
А. Юсупов
61'
Замена
А. Ионов
️️️️
К. Нобоа
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
Аилтон
53'
46'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Касаев
45'
Желтая карточка
К. Самба
33'
Желтая карточка
Ф. Дуглас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
22
Факундо Пирис
АП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Годзюр
24
Коморовски
40
Ояла
13
Семенов
31
Рыбус
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
22
Пирис
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-1-2-1-2
30
Габулов
26
Уилкшир
6
Дуглас
4
Самба
13
Гранат
27
Денисов
16
Нобоа
4
Юсупов
11
Касаев
22
Кураньи
9
Кокорин
8
Маурисио
10
Кану
10
Кану
8
Маурисио
10
Лебеденко
14
Айссати
14
Айссати
10
Лебеденко
31
Рыбус
18
Бокила
18
Бокила
31
Рыбус
11
Касаев
18
Жирков
18
Жирков
11
Касаев
16
Нобоа
11
Ионов
11
Ионов
16
Нобоа
26
Уилкшир
0
Воронин
0
Воронин
26
Уилкшир
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ахмат - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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