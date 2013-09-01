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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 01 сентября 2013
Динамо
01.09.2013, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
48'
А. Кокорин
6'
Х. Милич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
90'
+1
Замена
Б. Су Ю
️️️️
А. Дзюба
78'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Джано
Замена
А. Воронин
️️️️
Ф. Смолов
77'
73'
Замена
И. Худобяк
️️️️
К. Гуелор Канга
71'
Желтая карточка
Т. Калачев
68'
Желтая карточка
Х. Милич
63'
Желтая карточка
А. Шешуков
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Ф. Смолов
48'
Замена
А. Кокорин
️️️️
И. Денисов
46'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Касаев
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
Х. Милич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
63
Максим Лепский
ЦФ
4-1-4-1
30
Габулов
32
Ломич
6
Дуглас
13
Гранат
26
Уилкшир
27
Денисов
11
Касаев
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
90
Смолов
4-2-3-1
1
Плетикоса
43
Логашов
0
Дьяков
42
Ксулу
19
Милич
7
Шешуков
8
Гацкан
2
Калачев
8
Канга
7
Джано
22
Дзюба
11
Касаев
11
Ионов
11
Ионов
11
Касаев
90
Смолов
0
Воронин
0
Воронин
90
Смолов
27
Денисов
9
Кокорин
9
Кокорин
27
Денисов
22
Дзюба
86
Ю
86
Ю
22
Дзюба
8
Канга
16
Худобяк
16
Худобяк
8
Канга
7
Джано
7
Полоз
7
Полоз
7
Джано
Остались в запасе
Динамо
Ростов
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
63
Максим Лепский
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
63
Максим Лепский
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Ростов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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