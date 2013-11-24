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Расписание матчей
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Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 24 ноября 2013
Локомотив
24.11.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
65'
Д. Н'Дойе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
86'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Самедов
79'
77'
Замена
А. Воронин
️️️️
А. Ионов
69'
Желтая карточка
В. Гранат
68'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Юсупов
68'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
М. Ломич
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Л. Диарра
65'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Т. Михалик
64'
Травма
Т. Михалик
63'
Желтая карточка
Л. Диарра
58'
Желтая карточка
В. Чорлука
36'
33'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
Майкон
23'
Желтая карточка
М. Буссуфа
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
55
Янбаев
4
Дюрица
14
Чорлука
49
Шишкин
17
Михалик
19
Диарра
11
Майкон
11
Буссуфа
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-1-3-1-1
30
Габулов
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Дуглас
32
Ломич
27
Денисов
10
Джуджак
16
Нобоа
4
Юсупов
11
Ионов
22
Кураньи
19
Самедов
10
Григорьев
10
Григорьев
19
Самедов
17
Михалик
21
Оздоев
21
Оздоев
17
Михалик
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
32
Ломич
18
Жирков
18
Жирков
32
Ломич
11
Ионов
0
Воронин
0
Воронин
11
Ионов
4
Юсупов
90
Смолов
90
Смолов
4
Юсупов
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Локомотив - Динамо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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