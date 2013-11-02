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Динамо - Томь
Динамо - Томь: обзор матча 02 ноября 2013
Динамо
02.11.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Томь
42'
М. Бордачев (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Томь
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Ионов
88'
88'
Замена
Е. Сидоренко
️️️️
К. Панченко
Замена
Б. Джуджак
️️️️
А. Воронин
73'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Касаев
72'
68'
Замена
Н. Баженов
️️️️
В. Сорокин
58'
Замена
А. Пинтер
️️️️
В. Кисенков
55'
Желтая карточка
К. Панченко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Бордачев
42'
38'
Желтая карточка
В. Кисенков
Желтая карточка
А. Касаев
23'
23'
Желтая карточка
Ж. Миланов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
15
Владимир Кисенков
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-3-1-2
30
Габулов
32
Ломич
13
Гранат
6
Дуглас
26
Уилкшир
11
Касаев
16
Нобоа
27
Денисов
11
Ионов
0
Воронин
9
Кокорин
4-2-3-1
18
Вашек
21
Миланов
44
Рыков
25
Йиранек
26
Бордачев
6
Мурешан
15
Кисенков
15
Сорокин
72
Голышев
8
Панченко
97
Портнягин
11
Касаев
18
Жирков
18
Жирков
11
Касаев
0
Воронин
10
Джуджак
10
Джуджак
0
Воронин
11
Ионов
4
Юсупов
4
Юсупов
11
Ионов
15
Кисенков
77
Пинтер
77
Пинтер
15
Кисенков
15
Сорокин
32
Баженов
32
Баженов
15
Сорокин
8
Панченко
33
Сидоренко
33
Сидоренко
8
Панченко
Остались в запасе
Динамо
Томь
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
25
Илья Чебану
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо - Томь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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