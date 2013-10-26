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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 26 октября 2013
Амкар-Пермь
26.10.2013, суббота, 14:45
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
23'
К. Васильев
30'
Д. Белоруков
62'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Динамо
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
К. Васильев
90'
+1
Желтая карточка
З. Сираков
89'
84'
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Воронин
Замена
З. Сираков
️️️️
П. Занев
82'
80'
Замена
Л. Уилкшир
️️️️
Л. Фернандес
75'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Ф. Смолов
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Нобоа
Пас отдал
Ф. Дуглас
ГОЛ! 2:0!
Д. Белоруков
Пас отдал
К. Васильев
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Васильев
Пас отдал
А. Коломейцев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛВ
5
Януш Гол
ОП
40
Благо
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Нарубин
11
Занев
21
Белоруков
97
Фибел
13
Семенов
5
Гол
40
Благо
14
Васильев
18
Коломейцев
7
Пеев
10
Пикущак
4-3-3
1
Шунин
6
Фернандес
6
Дуглас
13
Гранат
32
Ломич
27
Денисов
16
Нобоа
10
Джуджак
90
Смолов
0
Воронин
9
Кокорин
11
Занев
14
Сираков
14
Сираков
11
Занев
14
Васильев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
14
Васильев
6
Фернандес
26
Уилкшир
26
Уилкшир
6
Фернандес
90
Смолов
17
Дядюн
17
Дядюн
90
Смолов
0
Воронин
11
Панюков
11
Панюков
0
Воронин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
21
Роман Березовский
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:30 (прямая)
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