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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Динамо
Урал - Динамо: обзор матча 16 сентября 2013
Урал
16.09.2013, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 4
Завершен
Динамо
87'
С. Гогниев
8'
А. Кокорин
19'
А. Воронин
35'
А. Воронин
43'
А. Воронин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Динамо
ГОЛ! 1:4!
С. Гогниев
Пас отдал
Э. Манучарян
87'
80'
Желтая карточка
Г. Флореску
76'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
А. Воронин
65'
Замена
Г. Флореску
️️️️
К. Нобоа
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Ерохин
62'
49'
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Кокорин
Замена
С. Гогниев
️️️️
Т. Тамуз
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Воронин
Желтая карточка
В. Коман
42'
Красная карточка
Г. Асеведо
41'
35'
ГОЛ! 0:3!
А. Воронин
Пас отдал
А. Кокорин
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Воронин
Пас отдал
М. Ломич
Замена
А. Солосин
️️️️
И. Кот
12'
Травма
И. Кот
11'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ОП
32
Андрей Горбанец
АП
30
Герсон Асеведо
АП
21
Александр Ерохин
АП
78
Владимир Коман
ПВ
18
Тото Тамуз
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
10
Балаж Джуджак
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
13
Александр Щаницин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
5
Георге Флореску
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-3-2
22
Кот
7
Данцев
63
Белозеров
16
Вьештица
15
Новиков
42
Кириллов
30
Асеведо
21
Ерохин
78
Коман
18
Тамуз
32
Горбанец
4-3-2-1
30
Габулов
26
Уилкшир
6
Дуглас
13
Гранат
32
Ломич
10
Джуджак
16
Нобоа
4
Юсупов
11
Ионов
0
Воронин
9
Кокорин
22
Кот
1
Солосин
1
Солосин
22
Кот
18
Тамуз
2
Гогниев
2
Гогниев
18
Тамуз
21
Ерохин
10
Манучарян
10
Манучарян
21
Ерохин
0
Воронин
28
Ротенберг
28
Ротенберг
0
Воронин
16
Нобоа
5
Флореску
5
Флореску
16
Нобоа
9
Кокорин
17
Дядюн
17
Дядюн
9
Кокорин
Остались в запасе
Урал
Динамо
13
Александр Щаницин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
39
Евгений Фролов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Урал - Динамо
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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