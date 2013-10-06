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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 06 октября 2013
ЦСКА
06.10.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
57'
К. Нобоа
89'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
90'
+1
Желтая карточка
А. Касаев
90'
Желтая карточка
А. Кокорин
90'
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Кокорин
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Кокорин
Пас отдал
И. Денисов
84'
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Ионов
76'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Воронин
Замена
Г. Миланов
️️️️
Р. Эльм
73'
Замена
Витиньо
️️️️
К. Хонда
65'
57'
ГОЛ! 0:1!
К. Нобоа
Пас отдал
А. Воронин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
27
Игорь Денисов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-2-1-3
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
14
Набабкин
20
Эльм
19
Вернблум
7
Цубер
7
Муса
3
Хонда
18
Тошич
4-3-1-2
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Дуглас
32
Ломич
10
Джуджак
16
Нобоа
27
Денисов
11
Ионов
0
Воронин
9
Кокорин
3
Хонда
11
Витиньо
11
Витиньо
3
Хонда
20
Эльм
17
Миланов
17
Миланов
20
Эльм
11
Ионов
11
Касаев
11
Касаев
11
Ионов
0
Воронин
4
Юсупов
4
Юсупов
0
Воронин
9
Кокорин
17
Дядюн
17
Дядюн
9
Кокорин
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча ЦСКА - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Сапсан Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:10 (прямая)
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