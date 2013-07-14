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РПЛ 2026/2027
Динамо - Волга
Динамо - Волга: обзор матча 14 июля 2013
Динамо
14.07.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Волга
28'
А. Касаев
31'
А. Воронин
2'
А. Шуленин
3'
М. Мукенди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Волга
Желтая карточка
П. Соломатин
90'
+1
89'
Желтая карточка
В. Бордиян
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Касаев
89'
Замена
А. Гатагов
️️️️
А. Воронин
85'
76'
Желтая карточка
А. Путило
75'
Замена
В. Бордиян
️️️️
Д. Колодин
Замена
П. Соломатин
️️️️
В. Соболев
72'
70'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
Леандро
65'
Замена
Л. Шелтон
️️️️
А. Каряка
50'
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
А. Воронин
37'
ГОЛ! 2:2!
А. Воронин
Пас отдал
К. Нобоа
31'
28'
Желтая карточка
А. Шуленин
ГОЛ! 1:2!
А. Касаев
Пас отдал
А. Юсупов
28'
26'
Желтая карточка
С. Булгару
3'
ГОЛ! 0:2!
М. Мукенди
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Шуленин
Пас отдал
Д. Колодин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Владимир Соболев
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Волга
31
Илья Абаев
ВР
4
Семен Булгару
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЛВ
14
Антон Путило
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
5
Андрей Каряка
АП
31
Леандро
ПВ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
23
Михайта Плешан
ОП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
11
Касаев
16
Нобоа
4
Юсупов
19
Соболев
90
Смолов
0
Воронин
4-2-3-1
31
Абаев
6
Полянин
24
Польчак
8
Колодин
4
Булгару
14
Путило
9
Шуленин
31
Леандро
5
Каряка
11
Концедалов
22
Мукенди
0
Воронин
9
Гатагов
9
Гатагов
0
Воронин
19
Соболев
31
Соломатин
31
Соломатин
19
Соболев
11
Касаев
11
Панюков
11
Панюков
11
Касаев
8
Колодин
37
Бордиян
37
Бордиян
8
Колодин
5
Каряка
78
Шелтон
78
Шелтон
5
Каряка
31
Леандро
21
Бибилов
21
Бибилов
31
Леандро
Остались в запасе
Динамо
Волга
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Главный тренер
Дан Петреску
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
19
Адриан Ропотан
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо - Волга
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:10 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:10 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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