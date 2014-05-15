Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 15 мая 2014
Спартак
15.05.2014, четверг, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Динамо
56'
Х. Мануэль Хурадо
70'
С. Паршивлюк
90+8'
Д. Комбаров (П)
38'
Г. Флореску
47'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Комбаров
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
Л. Фернандес
Желтая карточка
Кариока
88'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Ю. Мовсисян
88'
81'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Б. Джуджак
79'
Желтая карточка
В. Габулов
77'
Желтая карточка
Ф. Дуглас
73'
Желтая карточка
К. Нобоа
ГОЛ! 2:2!
С. Паршивлюк
70'
68'
Замена
П. Соломатин
️️️️
В. Дядюн
66'
Желтая карточка
В. Дядюн
62'
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Флореску
ГОЛ! 1:2!
Х. Мануэль Хурадо
56'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
Пас отдал
А. Юсупов
Замена
Ромуло
️️️️
Т. Коста
46'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
С. Таски
43'
38'
ГОЛ! 0:1!
Г. Флореску
Пас отдал
Л. Уилкшир
21'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
С. Паршивлюк
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
5
Кариока
ОП
8
Тино Коста
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
5
Георге Флореску
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
27
Ромуло
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Ребров
35
Таски
30
Карлос
34
Макеев
23
Комбаров
5
Кариока
18
Паршивлюк
8
Коста
88
Глушаков
14
Хурадо
14
Мовсисян
4-1-2-2-1
30
Габулов
26
Уилкшир
6
Фернандес
6
Дуглас
34
Козлов
5
Флореску
16
Нобоа
4
Юсупов
11
Ионов
10
Джуджак
17
Дядюн
35
Таски
23
Озбилиз
23
Озбилиз
35
Таски
8
Коста
27
Ромуло
27
Ромуло
8
Коста
14
Мовсисян
88
Давыдов
88
Давыдов
14
Мовсисян
5
Флореску
11
Касаев
11
Касаев
5
Флореску
10
Джуджак
47
Зобнин
47
Зобнин
10
Джуджак
17
Дядюн
31
Соломатин
31
Соломатин
17
Дядюн
Остались в запасе
Спартак
Динамо
1
Антон Митрюшкин
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Спартак - Динамо
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:10 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак
Динамо
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко рассказал, почему не вернулся в «Спартак»
Вчера, 22:15
В «Спартаке» приняли важное решение по Максименко
Вчера, 21:05
12
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Павлюченко выбрал самый красивый гол в карьере
Вчера, 18:59
2
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко рассказал, почему не вернулся в «Спартак»
Вчера, 22:15
В «Спартаке» приняли важное решение по Максименко
Вчера, 21:05
12
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Павлюченко выбрал самый красивый гол в карьере
Вчера, 18:59
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
13 ноября
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
55
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+