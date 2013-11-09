Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 09 ноября 2013
Крылья Советов
09.11.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
23'
И. Семшов
29'
И. Денисов
75'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Динамо
87'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Б. Джуджак
Травма
С. Корниленко
84'
Замена
Себайос
️️️️
И. Семшов
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
К. Нобоа
Пас отдал
А. Кокорин
Замена
Д. Вавилин
️️️️
Я. Муха
70'
Травма
Я. Муха
67'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Горо
65'
64'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
М. Ломич
56'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Воронин
55'
Желтая карточка
Б. Джуджак
Желтая карточка
Горо
54'
Желтая карточка
И. Семшов
42'
Желтая карточка
С. Драгун
42'
29'
ГОЛ! 1:1!
И. Денисов
ГОЛ! 1:0!
И. Семшов
Пас отдал
С. Корниленко
23'
12'
Желтая карточка
Ф. Дуглас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
0
Иван Таранов
(К)
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Крылья Советов
31
Алексей Федоров
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
3-3-3-1
82
Муха
25
Амисулашвили
30
Надсон
26
Браун Форбс
0
Таранов
15
Цаллагов
21
Драгун
20
Аджинджал
20
Семшов
2
Горо
12
Корниленко
4-3-1-2
30
Габулов
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Дуглас
32
Ломич
10
Джуджак
27
Денисов
16
Нобоа
11
Ионов
9
Кокорин
0
Воронин
82
Муха
1
Вавилин
1
Вавилин
82
Муха
2
Горо
4
Елисеев
4
Елисеев
2
Горо
20
Семшов
10
Себайос
10
Себайос
20
Семшов
32
Ломич
18
Жирков
18
Жирков
32
Ломич
10
Джуджак
4
Юсупов
4
Юсупов
10
Джуджак
0
Воронин
90
Смолов
90
Смолов
0
Воронин
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
31
Алексей Федоров
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Крылья Советов
Динамо
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
13 ноября
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
55
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
13 ноября
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
55
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+