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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Анжи
Динамо - Анжи: обзор матча 19 июля 2013
Динамо
19.07.2013, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
27'
П. Соломатин
90+6'
А. Воронин (П)
83'
К. Самба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Анжи
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Воронин
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
К. Самба
90'
+5
Желтая карточка
В. Габулов
90'
+5
Желтая карточка
С. Это'О
90'
Замена
М. Буссуфа
️️️️
Виллиан
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Касаев
84'
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Самба
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Л. Уилкшир
81'
71'
Замена
О. Шатов
️️️️
И. Денисов
Замена
В. Соболев
️️️️
П. Соломатин
68'
Замена
А. Воронин
️️️️
Р. Зобнин
61'
60'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Л. Диарра
33'
Красная карточка
Эвертон
ГОЛ! 1:0!
П. Соломатин
Пас отдал
А. Юсупов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
32
Марко Ломич
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
4
Эвертон
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Жусилей
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
10
Одил Ахмедов
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
4-4-2
1
Шунин
13
Гранат
32
Ломич
6
Фернандес
26
Уилкшир
11
Касаев
47
Зобнин
4
Юсупов
16
Нобоа
90
Смолов
31
Соломатин
4-2-1-2-1
30
Габулов
43
Логашов
4
Самба
8
Жусилей
4
Эвертон
27
Денисов
19
Диарра
10
Ахмедов
11
Ионов
10
Виллиан
9
Это'О
31
Соломатин
19
Соболев
19
Соболев
31
Соломатин
11
Касаев
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Касаев
47
Зобнин
0
Воронин
0
Воронин
47
Зобнин
19
Диарра
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
19
Диарра
10
Виллиан
11
Буссуфа
11
Буссуфа
10
Виллиан
27
Денисов
27
Шатов
27
Шатов
27
Денисов
Остались в запасе
Динамо
Анжи
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
41
Михаил Кержаков
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо - Анжи
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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