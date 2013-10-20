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Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Динамо - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 20 октября 2013
Динамо
20.10.2013, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
58'
А. Воронин
63'
В. Гранат
84'
К. Кураньи (П)
50'
И. Бальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Воронин
88'
87'
Красная карточка
Д. Цораев
86'
Замена
Д. Цораев
️️️️
Г. Букур
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кокорин
85'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Кураньи
84'
83'
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
78'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
78'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
И. Попов
68'
Желтая карточка
И. Бальде
68'
Красная карточка
А. Хубулов
ГОЛ! 2:1!
В. Гранат
Пас отдал
А. Ионов
63'
Замена
К. Кураньи
️️️️
Б. Джуджак
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Воронин
Пас отдал
А. Кокорин
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Бальде
Пас отдал
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
6
Давид Цораев
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Дуглас
26
Уилкшир
16
Нобоа
27
Денисов
10
Джуджак
11
Ионов
0
Воронин
9
Кокорин
4-2-3-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
2
Шандао
5
Деальберт
10
Мельгарехо
8
Тлисов
10
Фидлер
88
Хубулов
71
Попов
11
Букур
6
Бальде
0
Воронин
11
Касаев
11
Касаев
0
Воронин
10
Джуджак
22
Кураньи
22
Кураньи
10
Джуджак
9
Кокорин
90
Смолов
90
Смолов
9
Кокорин
71
Попов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
71
Попов
11
Букур
6
Цораев
6
Цораев
11
Букур
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
Остались в запасе
Динамо
Кубань (ЛФЛ)
21
Роман Березовский
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
85
Богдан Карюкин
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо - Кубань (ЛФЛ)
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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