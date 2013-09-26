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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 26 сентября 2013
Рубин
26.09.2013, четверг, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
34'
К. Самба (АГ)
57'
Г. Карадениз
39'
А. Кокорин
49'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
90'
+3
Вторая желтая
К. Кураньи
90'
+2
Желтая карточка
К. Нобоа
90'
+2
Желтая карточка
К. Кураньи
77'
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Юсупов
Замена
С. Кверквелия
️️️️
Р. Еременко
74'
Вторая желтая
И. Маркано
70'
62'
Замена
И. Денисов
️️️️
В. Дядюн
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Прудников
59'
ГОЛ! 2:2!
Г. Карадениз
57'
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Ионов
Пас отдал
А. Кокорин
45'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Воронин
43'
Травма
А. Воронин
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
Пас отдал
К. Нобоа
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Самба
34'
Желтая карточка
А. Прудников
24'
Желтая карточка
И. Маркано
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
26
Роман Еременко
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ПЗ
17
Владимир Дядюн
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
3-2-4-1
1
Рыжиков
5
Маркано
44
Навас
23
Кузьмин
15
Кисляк
6
М'Вила
61
Карадениз
10
Натхо
55
Кулик
26
Еременко
89
Прудников
4-2-2-2
30
Габулов
6
Фернандес
13
Гранат
4
Самба
32
Ломич
4
Юсупов
16
Нобоа
10
Джуджак
17
Дядюн
0
Воронин
9
Кокорин
26
Еременко
4
Кверквелия
4
Кверквелия
26
Еременко
89
Прудников
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
89
Прудников
17
Дядюн
27
Денисов
27
Денисов
17
Дядюн
0
Воронин
11
Ионов
11
Ионов
0
Воронин
4
Юсупов
22
Кураньи
22
Кураньи
4
Юсупов
Остались в запасе
Рубин
Динамо
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Рубин - Динамо
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 (прямая)
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