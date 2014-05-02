Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 02 мая 2014
Ростов
02.05.2014, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
75'
А. Дзюба
85'
Б. Су Ю
1'
А. Ионов
17'
А. Ионов
68'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
90'
+4
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Кокорин
ГОЛ! 2:3!
Б. Су Ю
Пас отдал
Д. Полоз
85'
84'
Пенальти не реализован!
К. Нобоа
Желтая карточка
Баштуш
83'
81'
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
Р. Емельянов
79'
ГОЛ! 1:3!
А. Дзюба
Пас отдал
Т. Калачев
75'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
Г. Габулов
72'
69'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
Ю. Жирков
68'
ГОЛ! 0:3!
А. Кокорин
Пас отдал
М. Ломич
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Маргасов
63'
Желтая карточка
Т. Маргасов
58'
50'
Желтая карточка
К. Нобоа
49'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
47'
Желтая карточка
А. Кокорин
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
Пас отдал
А. Юсупов
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Пас отдал
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
19
Хрвойе Милич
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
32
Марко Ломич
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
34
Маргасов
0
Дьяков
15
Баштуш
43
Логашов
92
Емельянов
15
Фатуллаев
19
Милич
8
Габулов
2
Калачев
22
Дзюба
4-1-2-2-1
30
Габулов
26
Уилкшир
6
Дуглас
32
Ломич
13
Гранат
27
Денисов
16
Нобоа
4
Юсупов
11
Ионов
18
Жирков
9
Кокорин
8
Габулов
86
Ю
86
Ю
8
Габулов
34
Маргасов
7
Полоз
7
Полоз
34
Маргасов
18
Жирков
10
Джуджак
10
Джуджак
18
Жирков
11
Ионов
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Ионов
9
Кокорин
31
Соломатин
31
Соломатин
9
Кокорин
Остались в запасе
Ростов
Динамо
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
63
Максим Лепский
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
63
Максим Лепский
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ростов - Динамо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
Динамо
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
13 ноября
10
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
13 ноября
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
55
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+