Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Воронин: «Надо в Европе доказывать, что ты хороший футболист, а не в чемпионатах России или Украины»

Воронин: «Надо в Европе доказывать, что ты хороший футболист, а не в чемпионатах России или Украины»

22 февраля 2021, 07:37
2

Андрей Воронин, помощник главного тренера «Динамо» Сандро Шварца, рассказал, в чем для него заключается мотивация играть за границей.

– Вы как человек, который долго поиграл в Европе, скажите, зачем вообще надо ехать играть туда?

– Если ты хочешь сам себе доказать, что ты хороший футболист, надо это в Европе доказывать, а не в чемпионате России или Украины.

Мхитарян на Украине играл в хорошем клубе, хорошие условия были. Но парень уехал, поиграл в «Арсенале», а сейчас лидер «Ромы».

Да сколько там парней из «Шахтера» ушло? Просто одни играют за деньги, а другие – за любовь к футболу, и при этом зарабатывают большие деньги.

  • Воронин в течение карьеры выступал за «Ливерпуль» и несколько немецких клубов.
  • С 2010 по 2014 год он поиграл за «Динамо», с 2020-го входит в тренерский штаб москвичей.

Воронин: «В РПЛ многие получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола не падает»

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо Воронин Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1613982994
а что же ты сам ничего особенного в Европе не показал?
Ответить
zigbert
1614017635
Наши игроки, по понятным причинам, без особого желания идут в европейские клубы.
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
1
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
6
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
2
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Все новости
Все новости
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
2
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
5
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
6
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
11
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+