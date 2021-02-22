Воронин: «Надо в Европе доказывать, что ты хороший футболист, а не в чемпионатах России или Украины»

Андрей Воронин, помощник главного тренера «Динамо» Сандро Шварца, рассказал, в чем для него заключается мотивация играть за границей.

– Вы как человек, который долго поиграл в Европе, скажите, зачем вообще надо ехать играть туда?

– Если ты хочешь сам себе доказать, что ты хороший футболист, надо это в Европе доказывать, а не в чемпионате России или Украины.

Мхитарян на Украине играл в хорошем клубе, хорошие условия были. Но парень уехал, поиграл в «Арсенале», а сейчас лидер «Ромы».

Да сколько там парней из «Шахтера» ушло? Просто одни играют за деньги, а другие – за любовь к футболу, и при этом зарабатывают большие деньги.

Воронин в течение карьеры выступал за «Ливерпуль» и несколько немецких клубов.

С 2010 по 2014 год он поиграл за «Динамо», с 2020-го входит в тренерский штаб москвичей.

Воронин: «В РПЛ многие получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола не падает»