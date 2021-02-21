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  • Воронин: «В РПЛ многие получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола не падает»

Воронин: «В РПЛ многие получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола не падает»

21 февраля 2021, 23:24
6

Андрей Воронин, помощник главного тренера «Динамо» Сандро Шварца, поделился мнением об уровне РПЛ.

– Вы говорили, что с тех времeн, когда вы были футболистом «Динамо», уровень Российской Премьер-Лиги сильно просел. С чем это связано?

– Тяжело мне на это ответить. Я просто смотрю на уровень чемпионата и качество футболистов, из-за этого у меня сложилось такое мнение. Уровень футбола и игроков реально упал.

– Говорят, деньги ушли из футбола.

– Да нет, при чeм здесь деньги? Это влияет только на иностранцев. Просто в тот период, когда я играл, конкуренции было гораздо больше и футболисты сильнее, чем сейчас. Я не беру конкретный клуб, говорю про чемпионат в целом.

Я не считаю, что это проблема денег. Сейчас многие футболисты получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола и футболистов не падает.

– Лимит душит?

– А почему он должен душить? Просто я уже говорил, что в такой большой стране, как Россия, должно быть больше качественных, классных футболистов, чем есть на данный момент.

У нас была одна из самых молодых команд в РПЛ, где было много хороших молодых футболистов Тот же Смолов, Шунин, Кокорин, Комбаровы — все они были в нашей молодeжной команде, многие прошли Академию. Просто некоторые заиграли, а другие потом теряются.

Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Воронин Андрей
Комментарии (6)
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Томик
1614152870
Что тут делает Воронин? После кубка содружества этот сученыш должен был быть поганой метлой из страны выгнан. И под сраку пинка ещё дать надо. Квакает ещё что-то.
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Бомбардир
1753127991
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1753128112
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