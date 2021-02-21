Воронин: «В РПЛ многие получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола не падает»

Андрей Воронин, помощник главного тренера «Динамо» Сандро Шварца, поделился мнением об уровне РПЛ.

– Вы говорили, что с тех времeн, когда вы были футболистом «Динамо», уровень Российской Премьер-Лиги сильно просел. С чем это связано?

– Тяжело мне на это ответить. Я просто смотрю на уровень чемпионата и качество футболистов, из-за этого у меня сложилось такое мнение. Уровень футбола и игроков реально упал.

– Говорят, деньги ушли из футбола.

– Да нет, при чeм здесь деньги? Это влияет только на иностранцев. Просто в тот период, когда я играл, конкуренции было гораздо больше и футболисты сильнее, чем сейчас. Я не беру конкретный клуб, говорю про чемпионат в целом.

Я не считаю, что это проблема денег. Сейчас многие футболисты получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола и футболистов не падает.

– Лимит душит?

– А почему он должен душить? Просто я уже говорил, что в такой большой стране, как Россия, должно быть больше качественных, классных футболистов, чем есть на данный момент.

У нас была одна из самых молодых команд в РПЛ, где было много хороших молодых футболистов Тот же Смолов, Шунин, Кокорин, Комбаровы — все они были в нашей молодeжной команде, многие прошли Академию. Просто некоторые заиграли, а другие потом теряются.