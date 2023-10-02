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    Мудрик – седьмой украинец, забивший гол в АПЛ

    Михаил Мудрик забил дебютный гол за «Челси» в 24-м матче.

    22-летний вингер стал седьмым украинцем, которому удалось отличиться в АПЛ:

    1. Сергей Ребров
    2. Андрей Шевченко
    3. Андрей Ярмоленко
    4. Андрей Воронин
    5. Виталий Миколенко
    6. Александр Зинченко
    7. Михаил Мудрик

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    Источник: Squawka

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    02.10.2023 23:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3740

      FRZZ 3 октября, 09:27

      А россиян сколько? Канчельскис, Павлюченко , Погребняк, Жирков ?
      Исправьте, если пропустил кого-то.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet > FRZZ 3 октября, 11:16

      Ай яй яй, самого Аршавина забыл. Позор джунглям. А ещё Билялетдинов играл и забивал. И ещё были.

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      Рейтинг: +3740

      FRZZ > Fialet 3 октября, 12:51

      Точно, непростительная ошибка, как можно забыть покер Аршавина и еще Билялетдинова??? Возраст.....)))

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      Рейтинг: +4904

      Oldtrafford83 3 октября, 08:12

      Очень полезная и необходимая информация!!!

      0
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