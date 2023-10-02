Мудрик – седьмой украинец, забивший гол в АПЛ

А россиян сколько? Канчельскис, Павлюченко , Погребняк, Жирков ?
Исправьте, если пропустил кого-то.
Михаил Мудрик забил дебютный гол за «Челси» в 24-м матче.
22-летний вингер стал седьмым украинцем, которому удалось отличиться в АПЛ:
Михаил Мудрик забил дебютный гол за «Челси» в 24-м матче.
22-летний вингер стал седьмым украинцем, которому удалось отличиться в АПЛ:
А россиян сколько? Канчельскис, Павлюченко , Погребняк, Жирков ?
Исправьте, если пропустил кого-то.
Очень полезная и необходимая информация!!!