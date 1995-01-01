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    Воронин: «Перед финалом Лиги чемпионов минут 40 сидели с Клоппом. Посмеялись, пивка выпили»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Андрей Воронин, сейчас тренирующий московское «Динамо», рассказал о своем отношении к Юргену Клоппу.

    • Воронин с 2000 по 2003 год играл за «Майнц».
    • Клопп в это время был как футболистом, так и тренером «Майнца».

    «Клопп был таким приколистом всегда! Сейчас смотрю на него по телевизору и понимаю: Юрген вообще не изменился. Не внешне – внутренне. Ребята из Дортмунда мне то же самое рассказывали. Титулы, слава его не испортили. Общительный, юморной, он и притравить, и посмеяться может. Раньше люди думали, что Клопп играет на публику. Это вообще не так. Он такой, какой есть. Настоящий. Это качество в нем очень подкупает.

    Расскажу один пример. За неделю до финала Лиги чемпионов я написал Клоппу сообщение: «Буду на игре в Киеве с мелким. Он у меня фанат Салаха – можно его в гостиницу к «Ливерпулю» провести?». Клопп сбросил расписание команды и уточнил, когда подъехать. В полдесятого вечера мы с сыном были в гостинице. Охрана провела через все кордоны к «Ливерпулю». Представь: у человека завтра финал Лиги чемпионов, а он принимает бывшего одноклубника, с которым работал 20 лет назад! В этом весь Клопп. Человек! Минут 40 мы с ним посидели, повспоминали прошлое, посмеялись, пивка выпили. Игроков беспокоить не стали. На прощание Клопп сам подписал малому мяч и сфотографировался с нами на память», – сказал Воронин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +915

      кто там 1 час назад

      Из его рассказа выходит, что Кевин захотел прибухнуть с друганом, а жена не пустила. Тогда он подрядил личинку в 10 вечера что бы тот мол уговорил маман отпустить их что бы встретиться с его кумиром Салахом. Мамка отпустила, а батя ****** и вместо автографа салаха и фотки с ним получил бухого батю и фотку с другим бухим мужиком?) ******* мелкого, так и рушатся детские мечты(

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