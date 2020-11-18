Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Воронин: «Перед финалом Лиги чемпионов минут 40 сидели с Клоппом. Посмеялись, пивка выпили»

Воронин: «Перед финалом Лиги чемпионов минут 40 сидели с Клоппом. Посмеялись, пивка выпили»

18 ноября 2020, 12:42
2

Бывший игрок «Ливерпуля» Андрей Воронин, сейчас тренирующий московское «Динамо», рассказал о своем отношении к Юргену Клоппу.

  • Воронин с 2000 по 2003 год играл за «Майнц».
  • Клопп в это время был как футболистом, так и тренером «Майнца».

«Клопп был таким приколистом всегда! Сейчас смотрю на него по телевизору и понимаю: Юрген вообще не изменился. Не внешне – внутренне. Ребята из Дортмунда мне то же самое рассказывали. Титулы, слава его не испортили. Общительный, юморной, он и притравить, и посмеяться может. Раньше люди думали, что Клопп играет на публику. Это вообще не так. Он такой, какой есть. Настоящий. Это качество в нем очень подкупает.

Расскажу один пример. За неделю до финала Лиги чемпионов я написал Клоппу сообщение: «Буду на игре в Киеве с мелким. Он у меня фанат Салаха – можно его в гостиницу к «Ливерпулю» провести?». Клопп сбросил расписание команды и уточнил, когда подъехать. В полдесятого вечера мы с сыном были в гостинице. Охрана провела через все кордоны к «Ливерпулю». Представь: у человека завтра финал Лиги чемпионов, а он принимает бывшего одноклубника, с которым работал 20 лет назад! В этом весь Клопп. Человек! Минут 40 мы с ним посидели, повспоминали прошлое, посмеялись, пивка выпили. Игроков беспокоить не стали. На прощание Клопп сам подписал малому мяч и сфотографировался с нами на память», – сказал Воронин.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Воронин Андрей Клопп Юрген
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1605693349
Из его рассказа выходит, что Кевин захотел прибухнуть с друганом, а жена не пустила. Тогда он подрядил личинку в 10 вечера что бы тот мол уговорил маман отпустить их что бы встретиться с его кумиром Салахом. Мамка отпустила, а батя ****** и вместо автографа салаха и фотки с ним получил бухого батю и фотку с другим бухим мужиком?) ******* мелкого, так и рушатся детские мечты(
Ответить
vladimirtworogow
1605698697
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам---- http://bit.do/xznakom
Ответить
Главные новости
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:30
2
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
5
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
7
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
5
Все новости
Все новости
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
13:31
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
Вчера, 19:26
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
Вчера, 18:26
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
Вчера, 17:23
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
Вчера, 16:45
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
Вчера, 14:49
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
Вчера, 10:47
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
2
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
«Манчестер Сити» усилится бразильцем, которого не смог купить «Зенит»
24 августа
1
ВидеоНурмагомедов – о новой прическе Холанда: «Дагестанский стиль»
24 августа
7
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2
23 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
ВидеоИбрагимович – Холанду: «Удали мой номер!»
23 августа
ВидеоРеакция Гвардиолы на новую прическу Холанда
23 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+