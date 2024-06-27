Воронин – о сборной Украины: «Считаю, что опозорились – игрой и результатом»

Экс-динамовец Андрей Воронин раскритиковал сборную Украины за разгромное поражение от Румынии (0:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

– Ты смотрел матч с Румынией. Какие у тебя были эмоции после провала со счетом 0:3?

– Никаких, честно. Как и у всех. Не ожидал. Считаю, что опозорились. Игрой и результатом.

Другие игры смотрел – и сербов с англичанами, и Грузию с турками – вообще молодцы. Но то, как наши сыграли игру с Румынией, особенно втором тайм – безвольно, бесхарактерно…

Мне кажется, слишком много говорили, много ожидали, много всего возле сборной крутилось, что это лучшая сборная в истории, лучшие игроки за всю историю и тому подобное.

Они просто сами, наверное, не готовы к такому большому турниру. Либо плохо подготовились. Индивидуально – хорошие ребята. Но то, как играли вместе, и то, что показали в игре с Румынией, – это был хаос, просто катастрофа.