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  • Воронин – о сборной Украины: «Считаю, что опозорились – игрой и результатом»

Воронин – о сборной Украины: «Считаю, что опозорились – игрой и результатом»

27 июня 2024, 20:56
8

Экс-динамовец Андрей Воронин раскритиковал сборную Украины за разгромное поражение от Румынии (0:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

– Ты смотрел матч с Румынией. Какие у тебя были эмоции после провала со счетом 0:3?

– Никаких, честно. Как и у всех. Не ожидал. Считаю, что опозорились. Игрой и результатом.

Другие игры смотрел – и сербов с англичанами, и Грузию с турками – вообще молодцы. Но то, как наши сыграли игру с Румынией, особенно втором тайм – безвольно, бесхарактерно…

Мне кажется, слишком много говорили, много ожидали, много всего возле сборной крутилось, что это лучшая сборная в истории, лучшие игроки за всю историю и тому подобное.

Они просто сами, наверное, не готовы к такому большому турниру. Либо плохо подготовились. Индивидуально – хорошие ребята. Но то, как играли вместе, и то, что показали в игре с Румынией, – это был хаос, просто катастрофа.

  • В группе E Румыния, Словакия, Бельгия и Украина набрали по 4 очка.
  • Украинцы вылетели с Евро-2024, уступив соперникам по дополнительным показателям.

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Источник: Sport24
Чемпионат Европы Украина Воронин Андрей
Комментарии (8)
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Красногвардейчик
1719512147
Так сама Украина ошибка 404
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Красногвардейчик
1719512244
А где им готовится? В Киеве и Львове бомбят....а поляки где они базируются, их ненавидят)
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VVM1964
1719515176
4 очка не самый позорный результат - его всем остальным хватило для выхода из группы, а некоторым даже чтобы занять 2-е место, ну а матч с Румынией - ... ЭТО ФУТБОЛ, бывает ...
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БАЗАРА НЕТ
1719517798
Почти все команды играют уныло на этом чемпе!
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Давид59
1719557490
Ну да, проиграли 0:3. Ну да, играли хуже румынов. Но термин "опозориться" в русскомм языке - это совсем про другое. Похоже Воронин не совсем владеет им. Опозориться можно только в том случае, если твоя команда на голову выше соперника. Воронин что румынов именно за такого соперника держит?
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