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    Воронин: «Говорил Шварцу, что в Европе мало клубов могут похвастать условиями, как в «Динамо»

    Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о Сандро Шварце.

    — Сандро за год сильно изменился? Появились в нeм русские черты?

    — Такого нет, но по нашим разговорам могу сказать, что Сандро очень нравится Москва. Несколько лет назад он и представить не мог, что когда-то будет работать главным тренером в России. Но это футбол, это жизнь.

    Ему нравятся условия, которые созданы в «Динамо». Здесь есть всe для спокойной работы, чтобы можно было добиваться поставленных целей.

    Ещe до подписания контракта мы с ним разговаривали, и я сказал Сандро, что в Европе мало клубов, которые могут похвастать такими условиями, как в «Динамо». В Европе вообще мало у кого есть базы наподобие тех, что есть у клубов на территории бывшего Советского Союза. Когда он приехал сюда, то был удивлeн.

    • Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
    • «Динамо» после 18 туров идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

    Воронин: «Сандро ставит в «Динамо» стиль, похожий на тот, что был в «Майнце»

    Шварц: «Динамо» очевидно прибавляет»

    Смолов: «Видна страсть, с которой Шварц относится к работе»

    Источник: сайт «Динамо»

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    03.02.2022 15:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6758

      Томик 3 февраля, 23:52

      Специалист по европам...Езжай шаровары в неньку стирать.

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      Рейтинг: +1006

      Борисыч1 > Томик 4 февраля, 06:21

      Любезный, в "неньке" Воронин не бывал, представь себе. До 12 лет он жил в Одессе, это тогда в СССР была не совсем Украина или совсем не Украина, это как кому. "Самостийности" в/на Украине застал 4 года, с 1991 по 1995-ый. А с 12 лет Воронин уже жил и играл в Германии. Украинских клубов в его карьере нет, только Германия и Динамо. Прошёл 7(!) немецких клубов за 16 лет карьеры в Германии, так что всё-таки специалист по Европам, а не по незнакомой ему "неньке".

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      Рейтинг: +6758

      Томик > Борисыч1 4 февраля, 13:02

      Очень рад за него.

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