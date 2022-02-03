Воронин: «Говорил Шварцу, что в Европе мало клубов могут похвастать условиями, как в «Динамо»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о Сандро Шварце.

— Сандро за год сильно изменился? Появились в нeм русские черты?

— Такого нет, но по нашим разговорам могу сказать, что Сандро очень нравится Москва. Несколько лет назад он и представить не мог, что когда-то будет работать главным тренером в России. Но это футбол, это жизнь.

Ему нравятся условия, которые созданы в «Динамо». Здесь есть всe для спокойной работы, чтобы можно было добиваться поставленных целей.

Ещe до подписания контракта мы с ним разговаривали, и я сказал Сандро, что в Европе мало клубов, которые могут похвастать такими условиями, как в «Динамо». В Европе вообще мало у кого есть базы наподобие тех, что есть у клубов на территории бывшего Советского Союза. Когда он приехал сюда, то был удивлeн.