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  • Воронин: «Все шло к назначению в сборную Украины, но на место Рианчо взяли Шовковского»

Воронин: «Все шло к назначению в сборную Украины, но на место Рианчо взяли Шовковского»

17 ноября 2020, 21:35
1

Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, как мог войти в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украине.

«Был разговор насчет сборной Украины. Очень этого ждал и надеялся вернуться. Семья большая, дети малолетние – не хотелось надолго оставлять их одних. Работа в сборной в этом смысле виделась идеальным вариантом.

Когда Шева принял команду, переговорили на эту тему. Андрей сказал: «Сейчас штаб укомплектован, но, как только место освободится, буду предлагать твою кандидатуру. Я тоже хотел бы с тобой поработать».

Раза три-четыре я участвовал в сборах. Ездил по просьбе Андрея смотреть «Боруссию», когда там Ярмола (Ярмоленко – прим. «Бомбардира») играл. Один раз Коноплянку в «Шальке» просматривал. По игре хорватов с финнами готовил для Шевы отчeт. Федерация всe оплатила – билеты, гостиницу.

В общем, всe шло к назначению, и я действительно этого хотел. Как-никак 10 лет отыграл в сборной, живу в Одессе, искренне люблю свою страну и сборную. Для меня это был бы классный вызов, мечта. Ради неe отклонил варианты, которые наклeвывались в Германии.

После ухода Рауля Рианчо в «Спартак» в 2018 году место освободилось. И на него взяли Сашу Шовковского. На этом всe закончилось, иллюзии растворились», – сказал Воронин в интервью «Чемпионату».

  • Воронин выступал за сборную Украины с 2002 по 2012 год.
  • В 74 матчах он забил 8 мячей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Украина Динамо Шовковский Александр Воронин Андрей Шевченко Андрей Рианчо Рауль
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1605639426
Очень сомнительно, что Шева с тобой был откровенен."" А Динамо ещё пожалеет. С твоим характером......(((
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