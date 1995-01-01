Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Воронин: «Все шло к назначению в сборную Украины, но на место Рианчо взяли Шовковского»

    Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, как мог войти в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украине.

    «Был разговор насчет сборной Украины. Очень этого ждал и надеялся вернуться. Семья большая, дети малолетние – не хотелось надолго оставлять их одних. Работа в сборной в этом смысле виделась идеальным вариантом.

    Когда Шева принял команду, переговорили на эту тему. Андрей сказал: «Сейчас штаб укомплектован, но, как только место освободится, буду предлагать твою кандидатуру. Я тоже хотел бы с тобой поработать».

    Раза три-четыре я участвовал в сборах. Ездил по просьбе Андрея смотреть «Боруссию», когда там Ярмола (Ярмоленко – прим. «Бомбардира») играл. Один раз Коноплянку в «Шальке» просматривал. По игре хорватов с финнами готовил для Шевы отчeт. Федерация всe оплатила – билеты, гостиницу.

    В общем, всe шло к назначению, и я действительно этого хотел. Как-никак 10 лет отыграл в сборной, живу в Одессе, искренне люблю свою страну и сборную. Для меня это был бы классный вызов, мечта. Ради неe отклонил варианты, которые наклeвывались в Германии.

    После ухода Рауля Рианчо в «Спартак» в 2018 году место освободилось. И на него взяли Сашу Шовковского. На этом всe закончилось, иллюзии растворились», – сказал Воронин в интервью «Чемпионату».

    • Воронин выступал за сборную Украины с 2002 по 2012 год.
    • В 74 матчах он забил 8 мячей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18873

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Очень сомнительно, что Шева с тобой был откровенен.""
      А Динамо ещё пожалеет. С твоим характером......(((

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80609
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru