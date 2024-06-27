Экс-тренер «Динамо» Воронин раскрыл подробности переписки с Тюкавиным

Бывший член тренерского штаба «Динамо» Андрей Воронин высказался о Константине Тюкавине.

– Еще один молодой футболист, про которого не могу не спросить. Тюкава. Его называли твоим сыном, сейчас он один из лидеров сборной, один из лучших бомбардиров чемпионата – 15 голешников воткнул, если не ошибаюсь. Следишь за ним или нет? Когда последний раз говорили? И почему он так и не уехал никуда?

– Слежу. Рад его победам и голам. Я всегда говорил, в том числе Сандро [Шварцу], что ему надо давать время – он должен быть первым нападающим, а не [играть] по 15-20 минут.

Он и тогда уже выходил и разницу показывал. Искренне за него очень рад. Надеюсь, что он дальше будет так же развиваться и прогрессировать.

В идеале для него – уйти. Когда я с ним разговаривал? Мы переписывались. Не так давно. Он мне сказал, что, если будет предложение, он уйдет.

– А есть предложение или нет?

– Ты же знаешь, как там все работает. Оно, может быть, даже есть, но… Хотя я не думаю, что «Динамо» будет палки вставлять в колеса, если будет хорошее предложение по нему, а он его захочет принять.