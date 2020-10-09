Воронин может стать помощником Шварца в «Динамо»

Журналист Нобель Арустамян подтвердил, что «Динамо» возглавит Сандро Шварц. Кроме того, по его данным, помощником немца может стать бывший нападающий московской команды Андрей Воронин.
«Динамо» согласовало детали контракта с Сандро Шварцем – об этом сообщают коллеги из «Чемпионата». Добавлю, одним из его ассистентов весьма вероятно станет Андрей Воронин, в начале нулевых – партнер Шварца по «Майнцу».
В начале года Воронин поспособствовал переходу в «Динамо» спортивного директора Желько Бувача. Шварц, как легко догадаться – выбор именно Бувача, также ранее работавшего в «Майнце», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- Воронин и Шварц вместе играли в «Майнце» с 2000 по 2003 год.
- За «Динамо» украинец выступал с 2010 по 2014 год.
- Столичный клуб ищет замену ушедшему в отставку Кириллу Новикову.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна