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    Воронин может стать помощником Шварца в «Динамо»

    Журналист Нобель Арустамян подтвердил, что «Динамо» возглавит Сандро Шварц. Кроме того, по его данным, помощником немца может стать бывший нападающий московской команды Андрей Воронин.

    «Динамо» согласовало детали контракта с Сандро Шварцем – об этом сообщают коллеги из «Чемпионата». Добавлю, одним из его ассистентов весьма вероятно станет Андрей Воронин, в начале нулевых – партнер Шварца по «Майнцу».

    В начале года Воронин поспособствовал переходу в «Динамо» спортивного директора Желько Бувача. Шварц, как легко догадаться – выбор именно Бувача, также ранее работавшего в «Майнце», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Воронин и Шварц вместе играли в «Майнце» с 2000 по 2003 год.
    • За «Динамо» украинец выступал с 2010 по 2014 год.
    • Столичный клуб ищет замену ушедшему в отставку Кириллу Новикову.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1019

      petr69 8 минут назад

      Шварцу несомненно будет легче с Ворониным привыкнуть к России

      0
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      Рейтинг: +18455

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Нет в Динамо человека, который смог бы остановить эти безумные эксперименты.

      0
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