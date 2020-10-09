«Динамо» согласовало контракт со Шварцем. Бувач убедил руководство клуба не приглашать Бердыева

Новым главным тренером «Динамо» с высокой долей вероятности станет Сандро Шварц.

«Бувачу (Желько Бувач, спортивный директор «Динамо» – примечание «Бомбардира») удалось убедить главных людей «Динамо» выбрать его кандидатуру, а не кандидатуру Бердыева, которую активно рассматривало высшее руководство клуба. Все детали контракта Шварца согласованы. Ожидаем скорого подписания соглашения», – сообщил источник «Чемпионата».