«Динамо» согласовало контракт со Шварцем. Бувач убедил руководство клуба не приглашать Бердыева

Новым главным тренером «Динамо» с высокой долей вероятности станет Сандро Шварц.
«Бувачу (Желько Бувач, спортивный директор «Динамо» – примечание «Бомбардира») удалось убедить главных людей «Динамо» выбрать его кандидатуру, а не кандидатуру Бердыева, которую активно рассматривало высшее руководство клуба. Все детали контракта Шварца согласованы. Ожидаем скорого подписания соглашения», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Динамо» ищет замену ушедшему в отставку Кириллу Новикову.
- Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам десяти туров.
Источник: «Чемпионат»