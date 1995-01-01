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    «Динамо» согласовало контракт со Шварцем. Бувач убедил руководство клуба не приглашать Бердыева

    Новым главным тренером «Динамо» с высокой долей вероятности станет Сандро Шварц.

    «Бувачу (Желько Бувач, спортивный директор «Динамо» – примечание «Бомбардира») удалось убедить главных людей «Динамо» выбрать его кандидатуру, а не кандидатуру Бердыева, которую активно рассматривало высшее руководство клуба. Все детали контракта Шварца согласованы. Ожидаем скорого подписания соглашения», – сообщил источник «Чемпионата».

    • «Динамо» ищет замену ушедшему в отставку Кириллу Новикову.
    • Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ по итогам десяти туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии13
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      Рейтинг: +306

      ySS 1 минуту назад

      Теперь динамовцам ждать, когда выгонят этот твикс

      0
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      Рейтинг: +25

      RUBINTATAR 12 минут назад

      Во дебилы!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2268

      Бухбух 16 минут назад

      Хотя бы дисциплину в Динамо подтянет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12004

      derrik2000 16 минут назад

      Ну вот.
      То, что могло случится - случилось.
      Дружная парочка Бувач - Шварц, выходцы из весьма и весьма посредственного клуба Майнц 05, соединились в московском Динамо.
      Бердыев, значица, хуже Шварца? D
      Ну-ну...

      1
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      Рейтинг: +236

      GammiD 58 минут назад

      Отлично! А то могли потерями свою голову самоидентичность) =)

      1
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      Рейтинг: +1921

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Время покажет...

      0
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      Рейтинг: +576

      Taps 1 час назад

      Дурачьё ...

      4
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      Рейтинг: +1026

      моэм 2 часа назад

      И кто бы сомневался в том , что победит именно тот , у кого есть "Рука" в руководстве ?

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      Рейтинг: +1221

      Валерий2705 2 часа назад

      Удачи Динамо, удачи...

      1
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      Рейтинг: +18455

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Опять кривой выбор, ну сколько можно экспериментировать?..

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