Воронин: «Сандро ставит в «Динамо» стиль, похожий на тот, что был в «Майнце»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о стиле игры столичного клуба.

— На кого из тренеров, с которыми вам приходилось работать, сейчас ориентируетесь?

— Любой футболист хочет учиться у лучших и равняться на них. В тренерской работе происходит всe то же самое. Мне с Сандро повезло. Мы вместе играли с Юргеном Клоппом, и какое-то время он нас тренировал.

Сандро, на мой взгляд, ставит похожий стиль игры, что был в «Майнце». Кроме того, наш спортивный директор Желько Бувач работал с Клоппом в Майнце, Дортмунде и Ливерпуле, поэтому что-то похожее определeнно есть в тренерском подходе Шварца.