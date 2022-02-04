Воронин: «Сандро ставит в «Динамо» стиль, похожий на тот, что был в «Майнце»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о стиле игры столичного клуба.
— На кого из тренеров, с которыми вам приходилось работать, сейчас ориентируетесь?
— Любой футболист хочет учиться у лучших и равняться на них. В тренерской работе происходит всe то же самое. Мне с Сандро повезло. Мы вместе играли с Юргеном Клоппом, и какое-то время он нас тренировал.
Сандро, на мой взгляд, ставит похожий стиль игры, что был в «Майнце». Кроме того, наш спортивный директор Желько Бувач работал с Клоппом в Майнце, Дортмунде и Ливерпуле, поэтому что-то похожее определeнно есть в тренерском подходе Шварца.
- Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
- «Динамо» после 18 туров идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.
Источник: сайт «Динамо»