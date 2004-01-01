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    Воронин: «Сандро ставит в «Динамо» стиль, похожий на тот, что был в «Майнце»

    Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о стиле игры столичного клуба.

    — На кого из тренеров, с которыми вам приходилось работать, сейчас ориентируетесь?

    — Любой футболист хочет учиться у лучших и равняться на них. В тренерской работе происходит всe то же самое. Мне с Сандро повезло. Мы вместе играли с Юргеном Клоппом, и какое-то время он нас тренировал.

    Сандро, на мой взгляд, ставит похожий стиль игры, что был в «Майнце». Кроме того, наш спортивный директор Желько Бувач работал с Клоппом в Майнце, Дортмунде и Ливерпуле, поэтому что-то похожее определeнно есть в тренерском подходе Шварца.

    • Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
    • «Динамо» после 18 туров идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

    Воронин: «Говорил Шварцу, что в Европе мало клубов могут похвастать условиями, как в «Динамо»

    Шварц: «Динамо» очевидно прибавляет»

    Смолов: «Видна страсть, с которой Шварц относится к работе»

    Источник: сайт «Динамо»

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