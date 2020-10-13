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  • Степашин подтвердил назначение Шварца в «Динамо». Его ассистентом будет Воронин

Степашин подтвердил назначение Шварца в «Динамо». Его ассистентом будет Воронин

13 октября 2020, 16:15
9

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подтвердил информацию о том, что новым главным тренером московской команды станет Сандро Шварц. Также в тренерский штаб войдет экс-форвард москвичей Андрей Воронин.

«Андрей Воронин готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается. Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста. Он, как раз, играл в то время, когда все восхищались игрой команды. Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в «Майнце» и хорошо знает нового тренера.

Андрея Воронина, как в свое время и Диму Хохлова, называли капитаном раздевалки, это люди, которые с огромной энергией подзаводят своих партнеров, когда нужно. Все-таки коллективная игра требует такой заводки, не индивидуальный вид спорта. Я думаю, мы будем поздравлять и «Динамо», и его с этим назначением, тем более, он динамовец. Кстати, хороший игрок.

Когда все может решиться? Думаю, в ближайшее время. Как говорят в таких случаях: следите за новостями. Мы этот вопрос обсуждали на совете директоров. Поэтому решение здесь однозначно — поддержка именно этого решения», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

  • «СЭ» сообщал, что «Динамо» согласовало со Шварцом двухлетний контракт.
  • Планируется, что в штаб немца, кроме Воронина, войдет Волкан Булут.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо Воронин Андрей Шварц Сандро
Комментарии (9)
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FanatSerj
1602596155
Вот за Воронина меньше всего переживаю, не так уж он и давно из клуба ушел, чтобы ему надо было как то адаптироваться, а вот за Шварца хз, хз в Динамо уж больно сильные замуторные подводные течения в руководстве и тут яйца надо как у настоящего "Шварца" иметь )) Вот Бердыев бы точно разнес эту богадельню в руководстве, как он этого жука в Саввиди в Ростове прищучил. Причем Бердыев без денег Ростов в ЛЧ вывел, а Саввиди со своим ПАОКом до сих пор чмокают и мечтают.
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paracetamol
1602596381
Еврей да хохол - сладкая парочка.
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general.lizyukov
1602616088
Андрюха при деле, это хорошо. Авось задержится да сам главным станет как-нибудь.
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zigbert
1602678522
Удачи в Динамо этому тандему.
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