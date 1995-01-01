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    Степашин подтвердил назначение Шварца в «Динамо». Его ассистентом будет Воронин

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подтвердил информацию о том, что новым главным тренером московской команды станет Сандро Шварц. Также в тренерский штаб войдет экс-форвард москвичей Андрей Воронин.

    «Андрей Воронин готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается. Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста. Он, как раз, играл в то время, когда все восхищались игрой команды. Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в «Майнце» и хорошо знает нового тренера.

    Андрея Воронина, как в свое время и Диму Хохлова, называли капитаном раздевалки, это люди, которые с огромной энергией подзаводят своих партнеров, когда нужно. Все-таки коллективная игра требует такой заводки, не индивидуальный вид спорта. Я думаю, мы будем поздравлять и «Динамо», и его с этим назначением, тем более, он динамовец. Кстати, хороший игрок.

    Когда все может решиться? Думаю, в ближайшее время. Как говорят в таких случаях: следите за новостями. Мы этот вопрос обсуждали на совете директоров. Поэтому решение здесь однозначно — поддержка именно этого решения», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

    • «СЭ» сообщал, что «Динамо» согласовало со Шварцом двухлетний контракт.
    • Планируется, что в штаб немца, кроме Воронина, войдет Волкан Булут.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8616

      paracetamol 46 минут назад

      Еврей да хохол - сладкая парочка.

      -2
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      Рейтинг: +890

      alll-333 > paracetamol 17 минут назад

      не то что ты одноклеточный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6541

      FanatSerj 49 минут назад

      Вот за Воронина меньше всего переживаю, не так уж он и давно из клуба ушел, чтобы ему надо было как то адаптироваться, а вот за Шварца хз, хз в Динамо уж больно сильные замуторные подводные течения в руководстве и тут яйца надо как у настоящего "Шварца" иметь ))
      Вот Бердыев бы точно разнес эту богадельню в руководстве, как он этого жука в Саввиди в Ростове прищучил.
      Причем Бердыев без денег Ростов в ЛЧ вывел, а Саввиди со своим ПАОКом до сих пор чмокают и мечтают.

      0
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      Рейтинг: +3295

      InterMilLano1908 > FanatSerj 32 минуты назад

      Поэтому бердыева и не взяли

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