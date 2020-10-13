Степашин подтвердил назначение Шварца в «Динамо». Его ассистентом будет Воронин

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подтвердил информацию о том, что новым главным тренером московской команды станет Сандро Шварц. Также в тренерский штаб войдет экс-форвард москвичей Андрей Воронин.

«Андрей Воронин готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается. Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста. Он, как раз, играл в то время, когда все восхищались игрой команды. Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в «Майнце» и хорошо знает нового тренера.

Андрея Воронина, как в свое время и Диму Хохлова, называли капитаном раздевалки, это люди, которые с огромной энергией подзаводят своих партнеров, когда нужно. Все-таки коллективная игра требует такой заводки, не индивидуальный вид спорта. Я думаю, мы будем поздравлять и «Динамо», и его с этим назначением, тем более, он динамовец. Кстати, хороший игрок.

Когда все может решиться? Думаю, в ближайшее время. Как говорят в таких случаях: следите за новостями. Мы этот вопрос обсуждали на совете директоров. Поэтому решение здесь однозначно — поддержка именно этого решения», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».