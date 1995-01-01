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    Воронин: «Захарян еще сырой для «Барселоны»

    Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в европейский клуб.

    – Читали ли вы интервью Захаряна? Арсен сказал, что он кайфует от «Динамо», но, судя по тому, чего он хочет, он хочет в «Барселону».

    – Я тоже хочу в «Барселону». Что дальше?

    – В каком чемпионате видите Арсена?

    – Я его еще нигде не вижу, я его вижу только в «Динамо». Через неделю еще не факт, что он будет играть в стартовом составе. У него контракт с «Динамо», он должен быть сконцентрирован здесь.

    Будет ли он в «Барселоне» или нет – это фантастика, дай бог чтобы это когда-то сбылось, но не сейчас точно. Для «Барселоны» он сырой.

    • 18-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 17 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1336

      ab15488 34 минуты назад

      Вот чего чего, а гонору у наших футболеров с избытком. Пару удачных матчей и все - Барселона жди, хотя уровень мастерства выше эспаньола не тянут

      1
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      Рейтинг: +1630

      Олег1204 1 час назад

      Для аякса самый раз

      0
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      Рейтинг: +625

      Борисыч1 1 час назад

      Сейчас разорвут вью Воронина на кусочки, приклеют дебшльные заголовки...СЭ уже начал, первые 4 обрывка уже есть))) Щас новостники Бомбардира учуют тухлятину и перепостят по-бырому)))

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