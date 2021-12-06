Воронин: «Захарян еще сырой для «Барселоны»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в европейский клуб.

– Читали ли вы интервью Захаряна? Арсен сказал, что он кайфует от «Динамо», но, судя по тому, чего он хочет, он хочет в «Барселону».

– Я тоже хочу в «Барселону». Что дальше?

– В каком чемпионате видите Арсена?

– Я его еще нигде не вижу, я его вижу только в «Динамо». Через неделю еще не факт, что он будет играть в стартовом составе. У него контракт с «Динамо», он должен быть сконцентрирован здесь.

Будет ли он в «Барселоне» или нет – это фантастика, дай бог чтобы это когда-то сбылось, но не сейчас точно. Для «Барселоны» он сырой.