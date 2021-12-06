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Воронин: «Захарян еще сырой для «Барселоны»

6 декабря 2021, 07:43
8

Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в европейский клуб.

– Читали ли вы интервью Захаряна? Арсен сказал, что он кайфует от «Динамо», но, судя по тому, чего он хочет, он хочет в «Барселону».

– Я тоже хочу в «Барселону». Что дальше?

– В каком чемпионате видите Арсена?

– Я его еще нигде не вижу, я его вижу только в «Динамо». Через неделю еще не факт, что он будет играть в стартовом составе. У него контракт с «Динамо», он должен быть сконцентрирован здесь.

Будет ли он в «Барселоне» или нет – это фантастика, дай бог чтобы это когда-то сбылось, но не сейчас точно. Для «Барселоны» он сырой.

  • 18-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 17 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Воронин Андрей Захарян Арсен
Комментарии (8)
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Борисыч1
1638768486
Сейчас разорвут вью Воронина на кусочки, приклеют дебшльные заголовки...СЭ уже начал, первые 4 обрывка уже есть))) Щас новостники Бомбардира учуют тухлятину и перепостят по-бырому)))
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Олег1204
1638769884
Для аякса самый раз
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ab15488
1638771883
Вот чего чего, а гонору у наших футболеров с избытком. Пару удачных матчей и все - Барселона жди, хотя уровень мастерства выше эспаньола не тянут
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FanatSerj
1638787200
Как уже эти журналюги задолбали, да отстаньте уже Захаряна и других молодых игроков, не пудрите им голову, как будто из РПЛ вот прям регулярно уходят в Барселону, а наши паспортисты так прям каждую неделю, у нас на всю страну полтора легионера уровня нашей сборной вот это реальность, от которой надо отталкиваться в работоте с молодыми игроками.
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zigbert
1638796873
Может это и так. Хотя пример Зинченко заразителен.
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Hektor 84
1638892230
Тупой журналюшка
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