Воронин: «Захарян еще сырой для «Барселоны»

Вот чего чего, а гонору у наших футболеров с избытком. Пару удачных матчей и все - Барселона жди, хотя уровень мастерства выше эспаньола не тянут
Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в европейский клуб.
– Читали ли вы интервью Захаряна? Арсен сказал, что он кайфует от «Динамо», но, судя по тому, чего он хочет, он хочет в «Барселону».
– Я тоже хочу в «Барселону». Что дальше?
– В каком чемпионате видите Арсена?
– Я его еще нигде не вижу, я его вижу только в «Динамо». Через неделю еще не факт, что он будет играть в стартовом составе. У него контракт с «Динамо», он должен быть сконцентрирован здесь.
Будет ли он в «Барселоне» или нет – это фантастика, дай бог чтобы это когда-то сбылось, но не сейчас точно. Для «Барселоны» он сырой.
- 18-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 17 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.