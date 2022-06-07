Воронин не собирается входить в штаб Шварца в «Герте»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал информацию о приглашении в «Герту».

«Берлин и «Герта» навсегда останутся в моем сердце. Меня уже поздравляли с возвращением в клуб, но это преждевременно. Может быть, однажды я вернусь, но не сейчас.

Работать помощником Шварца было интересно. Сандро делает ставку на сплоченность, много времени уделяет каждому игроку индивидуально», – сказал украинец.