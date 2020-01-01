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Воронин не собирается входить в штаб Шварца в «Герте»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал информацию о приглашении в «Герту».

«Берлин и «Герта» навсегда останутся в моем сердце. Меня уже поздравляли с возвращением в клуб, но это преждевременно. Может быть, однажды я вернусь, но не сейчас.

Работать помощником Шварца было интересно. Сандро делает ставку на сплоченность, много времени уделяет каждому игроку индивидуально», – сказал украинец.

  • Воронин пришел в «Динамо» вместе с Сандро Шварцем в октябре 2020 года.
  • 1 марта клуб объявил о расторжении контракта со специалистом.
  • Немец доработал в РПЛ до конца сезона, после чего возглавил «Герту».

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Источник: Kicker

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