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Шварц: «Отъезд Воронина и Ордеца повлиял на «Динамо». Они были важной частью команды»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал уход из клуба Андрея Воронина и Ивана Ордеца.

– Есть ли ощущение, что в «Динамо» что-то надломилось после отъезда Андрея Воронина и Ивана Ордеца?

– Мы сейчас живем в достаточно непростое время. Я тоже на себе это прочувствовал. Но хочу отметить, что все игроки и персонал с гордо поднятой головой проходят через сложные времена. В течение всего сезона мы проявляли характер, старались держать удары. Мы провели весь сезон без эмоциональных ям, что говорит о нашем серьезном характере. Конечно, отъезд Воронина и Ордеца повлиял на итоговую картину, потому что они были важной частью команды.

  • Шварц объявил об уходе из «Динамо».
  • Команда заняла 3-е место в РПЛ и проиграла в финале Кубка России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Динамо»

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