Воронин – об РПЛ: «Уровень упал, но зарплаты в России все равно выше»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин порассуждал о регрессе российской Премьер-лиги.

– Как изменился российский футбол?

– Мне кажется, что уровень чемпионата упал.

– Только ли дело в том, что ушли многие крутые футболисты?

– Отчасти да, может быть. Но я хочу сказать, что все равно зарплаты, которые сейчас в России... В Европе игроки получают меньше.