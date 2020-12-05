Воронин – об РПЛ: «Уровень упал, но зарплаты в России все равно выше»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин порассуждал о регрессе российской Премьер-лиги.
– Как изменился российский футбол?
– Мне кажется, что уровень чемпионата упал.
– Только ли дело в том, что ушли многие крутые футболисты?
– Отчасти да, может быть. Но я хочу сказать, что все равно зарплаты, которые сейчас в России... В Европе игроки получают меньше.
- Воронин вошел в тренерский штаб «Динамо» в октябре.
- Четыре команды РПЛ в групповом этапе еврокубков победили в одном матче из 20.
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»