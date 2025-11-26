Введите ваш ник на сайте
  Экс-вратарь «Динамо» сообщил, что находится «в жопе»: «Самому не выбраться»

Экс-вратарь «Динамо» сообщил, что находится «в жопе»: «Самому не выбраться»

Сегодня, 19:40
1

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович рассказал о личных затруднениях.

– Что дальше?

– Честно говоря, жить вообще не хочется. Семьи нет, с деньгами проблема, с работой тоже сложно. Маме и брату нужна помощь, а я сам в разобранном состоянии. Бизнесмен я знатный. Сейчас нахожусь в такой жопе, что самому не выбраться.

Помнишь фильм «Покидая Лас-Вегас» с Николасом Кейджем? Чувак поехал в Вегас, бухал там, играл в казино, шпилил шлюх. Он уехал туда умирать. Вот и я так хочу закончить.

– В Питере, говорят, были моменты, когда у вас возникали мысли наесться таблеток. Сейчас хоть не такая степень отчаяния?

– Почему мысли? Наелся. Девять штук выпил. Десятую не успел, ***. Что-то меня держит тут. Не успели подействовать, начал блевать дальше, чем видел. Так что в тот раз не удалось – потом как-то выгреб. Ну и сейчас ситуация не лучше. Разбит, убит, размазан.

С другой стороны, есть дела, которые надо порешать, прежде чем думать о чем-то таком. Хорошие люди ждут.

  • Тумилович провел за Беларусь 32 матча, пропустил 40 голов.
  • В России вратарь выступал за «Динамо», «Жемчужину», «Ростов».
  • Сейчас 54-летний Тумилович проживает в Израиле.

Источник: by.tribuna.com
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Динамо Тумилович Геннадий
Cleaner
1764178541
Не надо показательно плакаться. Решала...
Ответить
