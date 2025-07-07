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  • Тумилович – о Заболотном в «Спартаке»: «Для борьбы за выживание хорошая кандидатура»

Тумилович – о Заболотном в «Спартаке»: «Для борьбы за выживание хорошая кандидатура»

7 июля, 23:23
11

Экс-вратарь «Динамо» и сборной Беларуси Геннадий Тумилович оценил трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

– «Спартак» точно не будет претендовать на чемпионский титул.

Почему? Одна фамилия в трансферной кампании перечеркивает все надежды.

– Пришел Заболотный.

– Парень хороший. В «Тосно» вместе работали.

– Вы считаете, что он не усилит «Спартак»?

– Давайте смеяться не будем. Если бы для борьбы за выживание, то в принципе хорошая кандидатура.

В то время, когда Заболотный из себя что-то представлял, он был в «Зените». Что мы там увидели? Ничего.

Не может человек прыгнуть выше головы. Нет таких качеств, что человек должен играть в топ-клубе. Обычный средний футболист. Нет таланта.

Он добился всего только тем, что пахал. Борется как проклятый. Да, молодец, бежит, старается. Для «Химок» это прекрасный вариант, но в команду, которая ставит задачи… Чего людей смешить?

– Как вы думаете, Заболотный забьет мячей 10 за сезон в «Спартаке»?

– На тренировке – да.

  • В прошедшем сезоне Заболотный оформил 6+6 в 31 матче за «Химки».
  • Форвард стал свободным агентом из-за банкротства подмосковного клуба.
  • «Спартак» заключил с ним контракт по схеме «1+1».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Тумилович Геннадий
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Комментарии (11)
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VVM1964
1751920540
Тумилович - это кто ???...
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fakeid
1751920866
позор!
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jerry093
1751925089
это был самый худший нап которого я видел в ЦСКА за 20лет. Ни скорости, ни резкости, постоянные нырки, в надежде что свиснут. ни один нап в рпл более даункого футбола с его габаритами не показывал. Всю ту шумиху, что пишут про переход в спартак только потверждает что это за "Г". не знаю что он за человек, но как футболист более тупого футбола я не видел .каждый матч с его участием было невыносимой пыткой смотреть. рад за спартак) уахахаахха
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Странник 09
1751949348
С тобой Динамо выжило в РПЛ,а с Заболотным Спартак полезет на первое место
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Прокс
1751950289
Если будет играть на тренировке один,то и то не забьет!!!а в борьбе в пердиве явно поможет,надеюсь антинародная команда там и будет!!!
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Хулиганин
1751950759
Тумиловичу виднее. Он всю карьеру только и занимался борьбой за выживание. И не всегда успешно.
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