Экс-игрок «Зенита» отказался ставить крест на Соболеве

Бывший зенитовец Константин Лепехин полагает, что Александр Соболев еще может принести пользу клубу.

«Сейчас, когда «Зенит» приобрел Дивеева и освободил одну легионерскую позицию, у Соболева будет меньше шансов выходить на поле. Раньше он выигрывал конкуренцию у россиян или просто был нужнее Семаку в том или ином матче, хотя забивал, конечно, мало.

Но это не значит, что на Соболеве можно поставить крест. У нападающих все быстро меняется. Забьет в двух играх, пойдет у него – будут ставить в состав. «Зенит» – такая команда, где можно забивать. Много времени проводит в атаке. Хорошие партнеры. Хорошая доставка мяча на передний край. Это «хлеб» для нападающего.

Когда-то говорили, что в «Зените» Халк всех обыгрывает, бьет в Дзюбу, и от того мяч залетает в ворота. Такая же история – с Аршавиным и Кержаковым. «Зенит» много атакует, имеет хороших «подносчиков снарядов» – значит, у форвардов больше шансов забивать. Это вам не «Балтика,» где каждая атака на счету.

Дзюба себя так поставил, что мы его оцениваем как топ-футболиста в российском футболе. Может, и Соболев таким станет. А может, не станет», – сказал Лепехин.