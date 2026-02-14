Козлову предрекли переход в «Спартак» после ЦСКА

Петербургский журналист Роман Кольцов высказался о трансфере Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.

«У Данилы Козлова, конечно, удивительная карьера. 21 год исполнился в январе, а он уже успел побывать в «Зените», «Краснодаре» и ЦСКА. Двукратный чемпион России, между прочим.

Помню наш разговор с Евгением Зезиным – первым тренером Козлова, а ныне тренером молодежки «Зенита».

Тогда Данила зажигал в аренде в «Балтике», Зезин не признавался открыто, но чувствовалось: он очень хотел увидеть его в «Зените».

Не вышло. Пути совсем разошлись.

Дальше, видимо, по плану «Локомотив» и «Спартак». У Козлова есть все шансы собрать пазл из топ-6 клубов РПЛ», – написал Кольцов.