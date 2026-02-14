Козлову предрекли переход в «Спартак» после ЦСКА

Петербургский журналист Роман Кольцов высказался о трансфере Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.
«У Данилы Козлова, конечно, удивительная карьера. 21 год исполнился в январе, а он уже успел побывать в «Зените», «Краснодаре» и ЦСКА. Двукратный чемпион России, между прочим.
Помню наш разговор с Евгением Зезиным – первым тренером Козлова, а ныне тренером молодежки «Зенита».
Тогда Данила зажигал в аренде в «Балтике», Зезин не признавался открыто, но чувствовалось: он очень хотел увидеть его в «Зените».
Не вышло. Пути совсем разошлись.
Дальше, видимо, по плану «Локомотив» и «Спартак». У Козлова есть все шансы собрать пазл из топ-6 клубов РПЛ», – написал Кольцов.
- ЦСКА заплатил за хавбека 150 миллионов рублей (1,63 млн евро).
- Срок контракта – до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.
- Козлов будет выступать за «армейцев» под 18-м номером.
Источник: телеграм-канал Романа Кольцова