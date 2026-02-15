Стало известно, подпишет ли ЦСКА вингера сборной Уругвая

Переход вингера «Америки» Брайана Родригеса в ЦСКА маловероятен.

Москвичи рассматривают несколько иных вариантов на позицию вингера.

Родригес заинтересовал красно-синих после отказа по игроку «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу.

Сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за уругвайца, по разным данным, от 9,2 до 11 миллионов евро.