Стало известно, подпишет ли ЦСКА вингера сборной Уругвая

Переход вингера «Америки» Брайана Родригеса в ЦСКА маловероятен.
Москвичи рассматривают несколько иных вариантов на позицию вингера.
Родригес заинтересовал красно-синих после отказа по игроку «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу.
Сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за уругвайца, по разным данным, от 9,2 до 11 миллионов евро.
- В этом сезоне 25-летний Родригес провел за «Америку» 25 матчей, забил 7 голов, сделал 4 ассиста.
- На его счету 32 игры и 4 гола за сборную Уругвая.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»