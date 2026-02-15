Семак перед игрой РПЛ с «Балтикой» проведет пресс-конференцию в Дубае

«Зенит» вернется в Санкт-Петербург после завершения третьего сбора в Дубае за день до игры 19-го тура РПЛ с «Балтикой».

Переезд команды после 10-дневного сбора в ОАЭ запланирован в ночь с 25 на 26 февраля.

Предматчевая пресс-конференция главного тренера питерцев Сергея Семака пройдет в Дубае.

Сообщается, что на тренировках на третьем сборе «Зенита» основное время теперь будет удаляться тактике и отработке общекомандных взаимодействий. Все футболисты здоровы, Джон Дуран и Джон Джон находятся в расположении команды.