Месси допустил, что не поедет на ЧМ-2026

Сегодня, 09:46

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вероятности своего участия в чемпионате мира-2026.

«Я стараюсь быть честным с собой.

Когда я плохо себя чувствую, я не получаю удовольствия. В такие моменты предпочитаю не приезжать в сборную.

Решения насчет ЧМ-2026 еще не принял. Посмотрим, как буду чувствовать себя. Решение приму в следующем году», – сказал Месси.

  • Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026.
  • Турнир пройдет в США, Мексике, Канаде.
  • Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году в Германии.

Источник: ESPN
Аргентина. Примера США. МЛС Интер Майами Аргентина Месси Лионель
