Месси допустил, что не поедет на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вероятности своего участия в чемпионате мира-2026.

«Я стараюсь быть честным с собой.

Когда я плохо себя чувствую, я не получаю удовольствия. В такие моменты предпочитаю не приезжать в сборную.

Решения насчет ЧМ-2026 еще не принял. Посмотрим, как буду чувствовать себя. Решение приму в следующем году», – сказал Месси.