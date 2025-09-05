Месси допустил, что не поедет на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вероятности своего участия в чемпионате мира-2026.
«Я стараюсь быть честным с собой.
Когда я плохо себя чувствую, я не получаю удовольствия. В такие моменты предпочитаю не приезжать в сборную.
Решения насчет ЧМ-2026 еще не принял. Посмотрим, как буду чувствовать себя. Решение приму в следующем году», – сказал Месси.
- Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026.
- Турнир пройдет в США, Мексике, Канаде.
- Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году в Германии.
Источник: ESPN