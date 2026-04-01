Тренер сборной Аргентины оценил шансы Месси забить 1000 голов за карьеру

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о перспективах Лионеля Месси преодолеть отметку в 1000 забитых мячей.

«Верю, что у него получится. Если он продолжит играть, я не думаю, что у него возникнут какие-либо проблемы.

Надеюсь, что он продолжит, потому что он счастлив на поле, а мы все хотим следить за его игрой.

Помните, сколько он голов забил в 2012 году – более 90. Он может этого достигнуть», – заявил Скалони.