  Украина может получить менее половины средств от продажи «Челси»: подробности

Украина может получить менее половины средств от продажи «Челси»: подробности

Вчера, 16:53
10

Украина, вероятно, не получит всю сумму, вырученную от продажи «Челси» в 2022 году.

  • За лондонский клуб заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Эти деньги заморожены на специальном счете. Роману Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.
  • Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.

По информации The Times, большая часть денег от продажи «Челси» пойдет на закрытие кредитов.

Из отчетов бывшей материнской компании «Челси» Fordstam Limited стало известно о наличии задолженности на сумму около 1,54 миллиарда фунтов.

Таким образом, Украине будет перечислена лишь чистая выручка от сделки – 922,9 миллиона фунтов.


Экс-игрок «Тоттенхэма» – о «Челси»: «Они такие большие благодаря Абрамовичу, пару раз купили титул» 7
Представитель Абрамовича прокомментировал новость об инвестициях в «Галатасарай»
Абрамович станет инвестором лучшего клуба Турции 7
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые


Боцман59rus
1762264575
_вечные попрошайки
Ответить
swot1205
1762266721
прикольно. человек вам вернул сильный клуб. вложил денег, а у него все забрали. вот она демократия в полной красе. англосаксы в своем стиле!
Ответить
Artemka444
1762269973
Просто сделали из Челси помойку
Ответить
Айболид
1762273086
А где объедкин ,почему не реагирует ?
Ответить
Oldtrafford83
1762320355
И это нормально так распилят, нарк и его мужик ермак будут довольны)))
Ответить
iscariot
1762330360
Еще пару годков потерпят и проценты за долг увеличат задолжность как раз до суммы в 2,3 млрд))
Ответить
