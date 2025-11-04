Украина может получить менее половины средств от продажи «Челси»: подробности

Украина, вероятно, не получит всю сумму, вырученную от продажи «Челси» в 2022 году.

За лондонский клуб заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.

Эти деньги заморожены на специальном счете. Роману Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.

Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.

По информации The Times, большая часть денег от продажи «Челси» пойдет на закрытие кредитов.

Из отчетов бывшей материнской компании «Челси» Fordstam Limited стало известно о наличии задолженности на сумму около 1,54 миллиарда фунтов.

Таким образом, Украине будет перечислена лишь чистая выручка от сделки – 922,9 миллиона фунтов.