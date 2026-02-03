Стали известны стартовые составы на матч 1 тура Зимнего кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар». Игра состоится 3 февраля, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Лусиано.
Главный тренер: Фабио Челестини
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
Источник: «Бомбардир»