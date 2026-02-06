Введите ваш ник на сайте
  Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Динамо»: 6 февраля 2026

Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Динамо»: 6 февраля 2026

Сегодня, 14:03

Стали известны стартовые составы на матч 1 тура Зимнего кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Динамо». Игра состоится 6 февраля, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Баринов, Обляков, Алвес, Гайич, Кармо, Лусиано, Попович.

Главный тренер: Фабио Челестини

«Динамо»: Лунeв, Маричаль, Касерас, Фернандес, Скопинцев, Рубенс, Бителло, Миранчук, Фомин, Бабаев, Тюкавин.

Главный тренер:

Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 6 февраля 2026
Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Динамо ЦСКА
