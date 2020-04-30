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  • Игрок «Луча» Калугин – губернатору Приморья: «Я на поле бьюсь за друзей и болельщиков, а не за ваше «шапито»

Игрок «Луча» Калугин – губернатору Приморья: «Я на поле бьюсь за друзей и болельщиков, а не за ваше «шапито»

30 апреля 2020, 13:39
8

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, поддержавшего отмену финансирования профессиональных спортивных клубов Приморья. Чиновник сказал, что неразумно тратить 800 миллионов рублей на 150 человек, не являющихся даже местными воспитанниками.

«Меня очень задели сказанные слова губернатора по поводу футбола и местных ребят. У меня пропало уважение. Уважения нет, потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом.

Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться, есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так – они есть и их много ! А именно: Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов ( Лучегорск), Руслан Гордиенко (Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин (Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев (Владивосток), Михаил Пономаренко (Владивосток), Насадюк Максим (Владивосток), Александр Котляров (Уссурийск). И этот список ещe объемнее!

Интересно стало теперь, кто тут местный, а кто нет?! Чтобы были местные ребята, нужно создавать условия для развития таких ребят. Я сам из села Хороль, и там нет условий для занятий футболом от слова вообще! Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты и т.д.? Очень много талантливых ребят в селах, но таланта мало, его нужно развивать и работать упорно, но делать это негде, к сожалению. Скажу одно: я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше «шапито», – написал футболист.

  • «Луч» лишился бюджетного финансирования, так как средства, которые были предусмотрены на профессиональные клубы, были переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.

Источник: Инстаграм Дмитрия Калугина
Россия. ФНЛ Луч Калугин Дмитрий
Комментарии (8)
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Boeung777
1588243842
Можно сказать, Луч - жертва коронавируса, ну или... Широких карманов.
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АртурZaСМ
1588247484
Бьётся))). Вообще нах.. такой футбол, который и футболом то назвать тяжело?, да еще и огромные бабки уходят из региональных бюджетов на содержание клубов и это касается не только Луча. Как говорится "не умеешь ср.а.ть не мучай ж.о.пу". Бл.я.дь жалуются так будто кто-то их насильно заставлял заниматься футболом, причем зарабатывают в разы больше простых работяг. Вообще позакрывать все клубы с гособеспечением и пусть играют хоть 10 клубов, но нормальных беспроблемных с обеспечением бизнесменов.
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general.lizyukov
1588250509
Ещё один правдоруб на содержании государства?
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Юрэс
1588257177
Да НАХ.........ты нужен!!!!! Иди КИРПИЧ клади . Больше пользы будет
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Hektor 84
1588259507
Хоть один адекватный губернатор нашелся. Правильно не умеют сами зарабатывать, то нах такой футбол нужен!!! Та и эти кривоногие мучения и футболом то не назовешь.
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Vseok
1588259974
Блин,поддерживаю!нехрен такие вливания в убыточное...пример для всех!Я за сокращение вливаний огромных гос денег в любой фк!надо бы сократить финансирование на 60 % минимум на постоянной останове
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Томик
1588285451
Понаберут по объявлению. Обиделся он, что деньги не хотят тратить. Иди поля попаши за родных и друзей!
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zigbert
1588355391
Привыкли получать кругленькие суммы. Вообще надо знать меру.
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