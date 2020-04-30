Игрок «Луча» Калугин – губернатору Приморья: «Я на поле бьюсь за друзей и болельщиков, а не за ваше «шапито»

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, поддержавшего отмену финансирования профессиональных спортивных клубов Приморья. Чиновник сказал, что неразумно тратить 800 миллионов рублей на 150 человек, не являющихся даже местными воспитанниками.

«Меня очень задели сказанные слова губернатора по поводу футбола и местных ребят. У меня пропало уважение. Уважения нет, потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом.

Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться, есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так – они есть и их много ! А именно: Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов ( Лучегорск), Руслан Гордиенко (Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин (Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев (Владивосток), Михаил Пономаренко (Владивосток), Насадюк Максим (Владивосток), Александр Котляров (Уссурийск). И этот список ещe объемнее!

Интересно стало теперь, кто тут местный, а кто нет?! Чтобы были местные ребята, нужно создавать условия для развития таких ребят. Я сам из села Хороль, и там нет условий для занятий футболом от слова вообще! Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты и т.д.? Очень много талантливых ребят в селах, но таланта мало, его нужно развивать и работать упорно, но делать это негде, к сожалению. Скажу одно: я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше «шапито», – написал футболист.