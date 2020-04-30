«СЭ»: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона

Большинство клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона.

Голосование проходило в четверг в формате видеоконференции. Результаты сезона определят по текущему положению команд в лиге. Таким образом, в РПЛ выйдут «Ротор» и «Химки», занимающие первое и второе места соответственно. Понижение в классе ждет «Текстильщик», «Мордовию», «Факел», «Спартак-2» и «Луч», который, впрочем, уже снялся с турнира в начале апреля и со следующего сезона должен выступать на любительском уровне.

Против досрочного завершения были «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик» – все три клуба имели шансы на выход в РПЛ напрямую либо через стыковые матчи.