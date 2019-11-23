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    ФНЛ. «Торпедо» не выиграл четвертый матч подряд и ушел с первого места, «Спартак-2» обменялся голами с «Авангардом» и другие результаты

    Сыграны матчи 25-го тура ФНЛ. «Торпедо» под руководством Сергея Игнашевича уступило в третьей встрече подряд, сильнее оказался «Луч».

    «Спартак-2» дома обменялся голами с курянами. Лидирует в первенстве «Ротор», который дома всухую обыграл «Томь».

    Первенство ФНЛ. 25-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Авангард (Курск) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гоцук, 18; 1:1 – Руденко, 69.

    Удаления: Петрунин, 32 (вторая ж.к.) – нет.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Уридия, 67.

    Удаления: нет – Савичев, 90+2 (вторая ж.к.).

    Чайка (Песчанокопское) – Армавир – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Безденежных, 45+1 (с пенальти).

    Шинник (Ярославль) – Текстильщик (Иваново) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Самодин, 38; 2:0 – Низамутдинов, 72 (с пенальти); 3:0 – Олейников, 87.

    Ротор (Волгоград) – Томь (Томск) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Байрыев, 20; 2:0 – Муллин, 85.

    Факел (Воронеж) – Нижний Новгород – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Голышев, 73; 0:2 – Ставпец, 77.

    Чертаново (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Витюгов, 73 (с пенальти).

    Краснодар-2 (Краснодар) – Химки – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Умаев, 24; 1:1 – Сергеев, 35; 2:1 – Григорян, 41; 2:2 – Алиев, 85.

    Балтика (Калининград) – Мордовия (Саранск) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Юсупов, 61; 0:2 – Ермаков, 86.

    Торпедо (Москва) – Луч (Владивосток) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Саламатов, 46; 0:2 – Алиев, 70.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2019 23:58
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