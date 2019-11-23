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  • ФНЛ. «Торпедо» не выиграл четвертый матч подряд и ушел с первого места, «Спартак-2» обменялся голами с «Авангардом» и другие результаты

ФНЛ. «Торпедо» не выиграл четвертый матч подряд и ушел с первого места, «Спартак-2» обменялся голами с «Авангардом» и другие результаты

23 ноября 2019, 23:58
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Сыграны матчи 25-го тура ФНЛ. «Торпедо» под руководством Сергея Игнашевича уступило в третьей встрече подряд, сильнее оказался «Луч».

«Спартак-2» дома обменялся голами с курянами. Лидирует в первенстве «Ротор», который дома всухую обыграл «Томь».

Первенство ФНЛ. 25-й тур

Спартак-2 (Москва) – Авангард (Курск) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гоцук, 18; 1:1 – Руденко, 69.

Удаления: Петрунин, 32 (вторая ж.к.) – нет.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Уридия, 67.

Удаления: нет – Савичев, 90+2 (вторая ж.к.).

Чайка (Песчанокопское) – Армавир – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Безденежных, 45+1 (с пенальти).

Шинник (Ярославль) – Текстильщик (Иваново) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Самодин, 38; 2:0 – Низамутдинов, 72 (с пенальти); 3:0 – Олейников, 87.

Ротор (Волгоград) – Томь (Томск) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Байрыев, 20; 2:0 – Муллин, 85.

Факел (Воронеж) – Нижний Новгород – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Голышев, 73; 0:2 – Ставпец, 77.

Чертаново (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Витюгов, 73 (с пенальти).

Краснодар-2 (Краснодар) – Химки – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Умаев, 24; 1:1 – Сергеев, 35; 2:1 – Григорян, 41; 2:2 – Алиев, 85.

Балтика (Калининград) – Мордовия (Саранск) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Юсупов, 61; 0:2 – Ермаков, 86.

Торпедо (Москва) – Луч (Владивосток) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Саламатов, 46; 0:2 – Алиев, 70.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Авангард Нефтехимик Енисей Армавир Шинник Текстильщик Ротор Томь Факел Нижний Новгород Чертаново СКА-Хабаровск Краснодар-2 Химки Балтика Мордовия Торпедо Луч
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Черкизовский Кот
1574568691
Складывается ощущение, что из-за туманностей перспектив финансирования в случае выхода в РФПЛ, Торпедо просто решило притормозить. Очень жаль. Хочется возвращения в Вышку Торпедо и Ротора.
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Milaninho
1574578599
Ротор в вышку!
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