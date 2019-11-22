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Материалы

Торпедо - Луч

23.11.2019, Суббота, 19:30 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. ФНЛ, 25 тур Торпедо - Луч
Россия. ФНЛ (2019/2020)
7 тур
10 августа, суббота 10:00 Луч 0:1 Торпедо
Россия. ФНЛ (2013/2014)
31 тур
9 апреля, среда 20:00 Торпедо 2:0 Луч
13 тур
10 сентября, вторник 11:00 Луч 0:0 Торпедо
Россия. Кубок ФНЛ 2014
Финал
20 февраля, четверг 17:00 Луч 1:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 31 тур
3 октября, понедельник 19:00 Торпедо 1:0 Луч
Второй этап, 11 тур
24 мая, вторник 12:00 Луч 0:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
2 октября, понедельник 00:00 Торпедо 2:1 Луч
6 тур
22 апреля, суббота 00:00 Луч 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
34 тур
27 октября, среда 00:00 Луч 1:0 Торпедо
17 тур
26 июня, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Луч
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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