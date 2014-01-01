Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. ФНЛ. 2019/2020 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. ФНЛ. 2018/2019 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ФНЛ. 2017/2018 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. ФНЛ. 2016/2017 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. ФНЛ. 2015/2016 Россия. Кубок ФНЛ. Матч за 7-е место 2015 Россия. Кубок ФНЛ. Стыковые матчи (2-е места) 2015 Россия. Кубок ФНЛ. 2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. ФНЛ. 2014/2015 Россия. Кубок ФНЛ. 2014 Россия. Кубок ФНЛ. Групповой этап 2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. ФНЛ. 2013/2014 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2012/2013 Россия. Кубок. 2011/2012 Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Первый дивизион. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Россия. Первый дивизион. 2009 Россия. Кубок. 2008/2009 Россия. Премьер-лига. 2008 Россия. Кубок. 2007/2008 Россия. Премьер-лига. 2007 Россия. Премьер-лига. 2006 Чемпионат России. 1993