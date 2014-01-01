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Чемпионат России. 1993
15.03 | 17:00
Факел
1 : 0
Луч
09.03 | 17:00
Чайка
1 : 1
Луч
23.11 | 19:30
Торпедо
0 : 2
Луч
17.11 | 13:30
Спартак-2
0 : 2
Луч
13.11 | 18:30
Шинник
3 : 1
Луч
09.11 | 07:00
Луч
0 : 2
Нефтехимик
03.11 | 12:00
Томь
4 : 0
Луч
27.10 | 09:00
Луч
1 : 1
Краснодар-2
23.10 | 18:00
Ротор
2 : 0
Луч
19.10 | 09:00
Луч
0 : 1
Енисей
12.10 | 15:00
Текстильщик
4 : 3
Луч
05.10 | 11:00
Луч
2 : 2
Авангард
29.09 | 10:00
Луч
0 : 1
Чертаново
21.09 | 18:00
Армавир
0 : 0
Луч
14.09 | 10:00
Луч
0 : 0
Нижний Новгород
07.09 | 17:00
Мордовия
1 : 2
Луч
31.08 | 10:00
Луч
0 : 2
СКА-Хабаровск
25.08 | 19:00
Балтика
0 : 0
Луч
18.08 | 10:00
Луч
3 : 0
Факел
14.08 | 12:00
Луч
1 : 1
Чайка
10.08 | 10:00
Луч
0 : 1
Торпедо
03.08 | 10:00
Луч
2 : 4
Спартак-2
28.07 | 10:00
Луч
2 : 1
Шинник
24.07 | 18:00
Нефтехимик
1 : 1
Луч
20.07 | 10:00
Луч
1 : 1
Томь
13.07 | 18:00
Краснодар-2
1 : 2
Луч
07.07 | 10:00
Луч
2 : 5
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