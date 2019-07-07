Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Химки
Луч - Химки: обзор матча 07 июля 2019
Луч
07.07.2019, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 5
Завершен
Химки
74'
С. Алиев
84'
С. Алиев
13'
К. Алиев
22'
К. Алиев
45'
И. Кухарчук
57'
А. Аравин (АГ)
90'
Д. Каменщиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Химки
90'
+3
Желтая карточка
Е. Данилкин
90'
ГОЛ! 2:5!
Д. Каменщиков
Замена
М. Насадюк
️️️️
А. Кутьин
89'
Желтая карточка
Р. Гордиенко
88'
86'
Желтая карточка
А. Смирнов
85'
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Мендель
ГОЛ! 2:4!
С. Алиев
84'
78'
Желтая карточка
А. Мендель
ГОЛ! 1:4!
С. Алиев
74'
69'
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Полярус
66'
Желтая карточка
А. Полярус
Замена
А. Симанов
️️️️
А. Носов
65'
64'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
К. Алиев
62'
Замена
М. Петрусев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
А. Кротов
️️️️
В. Стеклов
60'
57'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
А. Аравин
Желтая карточка
С. Пономаренко
56'
54'
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Скворцов
Замена
С. Пономаренко
️️️️
А. Макаренко
54'
Желтая карточка
А. Аравин
47'
45'
ГОЛ! 0:3!
И. Кухарчук
Замена
С. Алиев
️️️️
Д. Квеквескири
38'
22'
ГОЛ! 0:2!
К. Алиев
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Алиев
8'
Желтая карточка
А. Скворцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
11
Александр Носов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
8
Андрей Мендель
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Луч
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
23
Антон Кротов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
21
Никита Белунов
ЦП
70
Дмитрий Калугин
ПП
9
Саид Алиев
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
27
Андрей Мурнин
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-1-3
70
Котляров
2
Аравин
22
Магадиев
4
Степанец
23
Абазов
8
Макаренко
20
Стеклов
11
Квеквескири
18
Гордиенко
48
Кутьин
11
Носов
4-1-2-1-2
22
Лантратов
15
Данилкин
25
Филин
15
Тихий
33
Гапон
8
Мендель
52
Нетфуллин
14
Полярус
44
Кухарчук
10
Алиев
92
Скворцов
48
Кутьин
3
Насадюк
3
Насадюк
48
Кутьин
11
Носов
27
Симанов
27
Симанов
11
Носов
20
Стеклов
23
Кротов
23
Кротов
20
Стеклов
11
Квеквескири
9
Алиев
9
Алиев
11
Квеквескири
8
Макаренко
12
Пономаренко
12
Пономаренко
8
Макаренко
10
Алиев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
10
Алиев
14
Полярус
96
Смирнов
96
Смирнов
14
Полярус
44
Кухарчук
8
Петрусев
8
Петрусев
44
Кухарчук
8
Мендель
27
Мурнин
27
Мурнин
8
Мендель
92
Скворцов
17
Дядюн
17
Дядюн
92
Скворцов
Остались в запасе
Луч
Химки
70
Дмитрий Калугин
ПП
22
Дмитрий Ребров
ВР
21
Никита Белунов
ЦП
18
Кирилл Марущак
ПЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
70
Дмитрий Калугин
ПП
22
Дмитрий Ребров
ВР
21
Никита Белунов
ЦП
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Остались в запасе
28
Егор Прошкин
ЛЗ
54
Егор Генералов
ВР
Статистика матча Луч - Химки
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
Химки
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+